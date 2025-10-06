כיכר השבת
צה"ל הרס את ביתו של המחבל מהפיגוע בתחנת הרכבת הקלה ביפו

לוחמי חטיבת יהודה ויחידת יהל"ם פעלו הלילה בחברון להריסת ביתו של אחמד רפיק מוחמד הימוני, שביצע את פיגוע הירי הקטלני באוקטובר 2024 שבו נרצחו שבעה ונפצעו 15 | הפיגוע התרחש כחצי שעה לפני מתקפת הטילים האיראנית על ישראל (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות מחטיבת יהודה ויחידת יהל"ם פעלו הלילה (שני) בחברון להריסת ביתו של המחבל אחמד רפיק מוחמד הימוני, אחד משני המחבלים שביצעו את הירי הקשה בתחנת הרכבת הקלה ביפו ב־1 באוקטובר 2024. בפיגוע נרצחו שבעה אזרחים, ישראלים וזרים ו-15 נוספים נפצעו, בהם שישה באורח קשה.

(צילום: דובר צה"ל)

פיגוע הירי התרחש ב־1 באוקטובר 2024, כחצי שעה בלבד לפני מתקפת הטילים האיראנית על ישראל. שני מחבלים פלסטינים מחברון, מוחמד ראשד מסכ ואחמד עבד אל-פתאח אל-הימוני, שניהם פעילי חמאס שהגיעו מירושלים לתל אביב במונית.

סמוך לשעה 19:00 נכנסו למסגד "אל־נוזהא" שבשדרות ירושלים ביפו, שם שלפו מרובהם וסכין, הורו לשוהים במסגד שלא לצאת, ואיימו להרוג כל מי שינסה לברוח. אחד הנוכחים במקום הזעיק את המשטרה.

לאחר מכן יצאו המחבלים מהמסגד, עלו לרכבת הקלה כשהם חמושים, ופתחו בירי לעבר הנוסעים. על הרכבת נרצחה ענבר שגב-ויגדר, שנשאה את בנה התינוק ארי במנשא וגוננה עליו בגופה. הילד ניצל בנס.

בהמשך ירדו המחבלים בתחנת ארליך, שם המשיכו בירי ובדקירות לעבר עוברים ושבים, ורצחו שלושה אזרחים נוספים. אזרחים ופקחי הסיירת לביטחון עירוני של עיריית תל אביב־יפו השיבו אש וחיסלו את אחד המחבלים, מוחמד ראשד מסכ. המחבל השני, אחמד הימוני, נפצע קשה ונעצר.

בפיגוע נרצחו ויקטור שמשון גרין, יונאס קרוסיס, ענבר שגב־ויגדר, איליה נוזאדזה, נדיה סוקולונקו, שחר גולדמן ורויטל ברונשטיין, הי"ד.

