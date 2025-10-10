שעות להפסקת האש: רס"ל במיל' מיכאל מרדכי נחמני נהרג מירי צלף

דובר צה"ל התיר לפרסם הבוקר (שישי) כי רס"ל (במיל') מיכאל מרדכי נחמני, מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 26 בנופלו.

הודעה נמסרה למשפחתו.

הועלה מדרגת סמ"ר (במיל') לדרגת רס"ל (במיל') לאחר מותו.

נחמני נהרג מירי צלף של חמאס סמוך לשעה 17:00, בפאתי שכונת שאטי בעיר עזה - זמן קצר לפני תחילת הפסקת האש ותחילת הנסיגה של כוחות צה"ל מהאזור.

מיכאל ז"ל היה בנם של חיים ודניאלה נחמני, ובן יחיד לארבע אחיות – שני, שיראל, תהל וטליה. הוא בוגר בית הספר "אפלמן" בעיר, ועבד עד לגיוסו למילואים במפעלי ים המלח. "דימונה מרכינה ראש", כתב ראש העיר בני ביטון. "מיכאל היה צעיר ערכי, אהוב על סביבתו, לוחם אמיץ ובן למשפחה מכובדת. העיר כולה משתתפת בצער המשפחה ושולחת תנחומים חמים להוריו ולאחיותיו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לנחמני ואמר: "אני כואב את נפילתו של רס"ל (מיל׳) מיכאל מרדכי נחמני, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 614, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה.

"ההישגים הגדולים שהושגו הם בזכות מיכאל ז"ל ולוחמי צה"ל הגיבורים שלחמו באומץ ובנחישות בארגון טרור אכזר.

"בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו ולחבריו, ומחזק את ידיהם של כל לוחמי וחיילי צה"ל".