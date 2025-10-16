פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגד מוחמד ראיד מחאמיד, בן 20 תושב אם אל פחם, בגין עבירות ביטחוניות שעניינן מגע עם סוכן חוץ, קשירת קשר למעשה טרור ועבירות בנשק.

על פי כתב האישום, שהגיש עו"ד דניאל קופלב מפרקליטות מחוז חיפה פלילי, הנאשם תכנן יחד עם פעילים בגדוד ג'נין לפגוע בכוחות הביטחון הישראליים במהלך פעילותם להריסת בתי המחבלים בכפר רומאנה. מדובר במחבלים שביצעו את פיגוע הגזרמנים המחריד באלעד ביום העצמאות תשפ"ב.

במסגרת ההכנות לביצוע מעשה הטרור, קיבל הנאשם מפעיל הטרור מחמד זכריה זביידי, שהיה חבר בגדוד ג'נין, 25 מטעני צינור המכילים חומר נפץ ו-60 כדורים המתאימים לרובה סער מסוג אם-16.

את האמל"ח הוביל הנאשם לכפר רומאנה ושם מסר אותם לפעילי טרור מגדוד ג'נין, במטרה שישתמשו באמל"ח לביצוע מעשה טרור כלפי כוחות הביטחון הישראליים שנכנסו לכפר.

עוד פורט כי במהלך שלוש השנים האחרונות קיים הנאשם מגע עם פעילי טרור בגדוד ג'נין ואף השתתף בהלוויות של פעילי טרור החברים בגדוד שנהרגו או חוסלו על-ידי כוחות הביטחון.

בנוסף, הנאשם קנה אקדחים מסוגים שונים בעלות של עשרות אלפי שקלים ואף רכש תחמושת תואמת. הנאשם החביא את האקדחים והתחמושת בבורות שחפר בשטח השייך למשפחתו ברומאנה.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של מגע עם סוכן חוץ, קשירת קשר למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, פעולה בנשק למטרות טרור, עבירות בנשק (רכישה, החזקה, נשיאה) וירי מנשק חם באזור מגורים באופן המסכן חיי אדם.