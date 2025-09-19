כיכר השבת
לקראת גל טרור נוסף? "רצף פיגועים ש'מצליחים' מייצר הדבקה והשראה"

אחרי הפיגועים בירושלים ובמעבר אלנבי – בצה"ל מזהירים מהתפרצות טרור ביהודה ושומרון; גורם ביטחוני: “כל דבר יכול להצית את השטח” | חשש: הטרור הפלסטיני יפגע בהישגים בעזה (ביטחוני)

זירת הפיגוע בצומת רמות בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

הפיגוע הקטלני אתמול (חמישי) במעבר אלנבי, שבו נרצחו סא"ל במילואים יצחק הרוש (68) וסמל אורן הרשקו (20), מצטרף לגל אירועים מדמם שמדאיג את מערכת הביטחון. בתוך שבועיים בלבד נהרגו שמונה ישראלים ב – נתון חריג שלא נרשם זמן רב באזור ירושלים ויהודה ושומרון.

בפיקוד המרכז מזהירים מפני מגמה מטרידה. "כשמביטים על האירועים האחרונים – זה בהחלט מדאיג", אמר גורם ביטחוני ל־ynet. "כל דבר יכול להדליק אש: תמונה, פיגוע או הכרזה מדינית. רצף פיגועים ש'מצליחים' מייצר הדבקה והשראה".

לדבריו, אף שנתוני הטרור מצויים בירידה המתמשכת והנמוכים ביותר זה 25 שנה, החשש הוא מגל טרור חדש שיסחוף את הרחוב הפלסטיני למחאות והפרות סדר.

במערכת הביטחון חוששים כי אירועים חוזרים סמוך לרמאללה – לב הרשות הפלסטינית ומעוזו של אבו מאזן – עלולים להצביע על התקוממות מקומית שתגלוש למרד רחוב נרחב. "אחרי כמה פיגועים בליווי תמונות מעזה והסתה ברשתות, הציבור עלול להישאב למעגל הטרור", ציין הגורם.

כיום מחזיקים 22 גדודים את הגזרה ביהודה ושומרון, אולם בצה"ל מזהירים כי הסלמה שם תחייב להסיט כוחות מהמאמץ העיקרי ברצועת עזה ותפגע בהישגי מבצע "מרכבות גדעון ב'". "הכוחות והקשב בדרום – אבל כל התחממות ביו"ש עלולה לשנות את המשוואה", אמרו.

לצד הסיכון הביטחוני ניצב גם מימד מדיני: ישראל עומדת בפני הכרזה אפשרית על הכרה במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם, ובתגובה – שורת מהלכים ממשלתיים. בפיקוד המרכז כבר הוצגו לדרג המדיני תוכניות פעולה, למקרה שההתפתחויות המדיניות ישפיעו ישירות על השטח.

