רקטת, נשקים וציוד לחימה

צה"ל תקף מחסני אמצעי לחימה של חמאס בעזה | כך זה נראה

צה"ל תקף והשמיד בימים האחרונים שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס | בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף | צפו (צבא)

תקיפות מחסני אמצעי הלחימה ברחבי רצועת עזה| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות בפיקוד הדרום תקפו והשמידו במהלך היממה האחרונה, שלושה מחסני אמצעי לחימה של במרכז רצועת .

בין אמצעי הלחימה שהיו בתוך המחסנים והושמדו כתוצאה מהתקיפות היו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף.

באירוע אחר, ביום רביעי האחרון, כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו והשמידו מחסן אמצעי לחימה נוסף ובו מטענים, מטולי RPG, רימוני יד ומחסניות של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה.

דובר צה"ל מציין כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. "לאחר התקיפות זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסנים".

