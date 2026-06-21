כיכר השבת
כמו בעזה

בית מלון מתחת לאדמה: צה"ל חושף מנהרה של חיזבאללה - כך היא נראית מבפנים 

צה"ל הודיע כי חשף מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל פרסם תיעודים מתוך המנהרה שנחצבה באבן | במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה (צבא) 

המנהרה שנחשפה
המנהרה שנחשפה| צילום: צילום: דובר צה"ל

צה״ל חושף: אותר תוואי תת-קרקעי ובתוכו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לעבר מדינת ישראל בכפר מג׳דל זון שבלבנון.

כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הכפר מג׳דל זון, בעומק של כ-10 קילומטרים בתוך לבנון.

הממצאים מהפעילות בכפר מעלים כי הכפר היה מבוצר ורבוי בתשתיות טרור, ביניהן תוואי תת-קרקעי משמעותי שנחשף.

במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור , מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.

בנוסף, כוחות יחידת יהל״ם איתרו תוואי תת-קרקעי משמעותי באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, ובו ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים, ביניהם חדרי שהייה וחדרים ששימשו לאחסון מטעני חבלה, טילי נ"ט וכלי טייס בלתי מאויישים.

אילוסטרציה ותיעוד
אילוסטרציה ותיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל
חיזבאללהדובר צה"למנהרה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר