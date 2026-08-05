אזהרת פינוי דרמטית בלבנון: צה"ל מגיב בעוצמה נגד חיזבאללה

לאחר שבועות של הפוגה מתוחה וניסיונות אכיפה סמויים, מערכת הביטחון הישראלית מרימה את הכפפה בעוצמה חסרת פשרות. אזהרת פינוי דרמטית ששוגרה הבוקר (שלישי) לתושבי הכפר אל-מנסורי בדרום לבנון מסמנת שבירת כלים מוחלטת, ומבהירה לחיזבאללה – ולצבא לבנון החורג מסמכויותיו – שזמן החסד הסתיים.
על פי הודעת דובר צה"ל בערבית, לראשונה מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש, שוחררה הודעת פינוי הקוראת לתושבי אל-מנסורי להתפנות מיד צפונה למרחק של לפחות קילומטר לעבר שטחים פתוחים. ההודעה מגיעה על רקע הפרות בוטות של הסטטוס קוו בשטח הביטחוני.
הפרה בוטה: צבא לבנון חוצה את הקווים האדומים
התקיפות הממוקדות מגיעות לאחר שצבא לבנון הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני שבשליטת צה"ל – צעד בוטה המנוגד להסכמים ומסכן באופן ישיר את חייהם של הכוחות הישראליים והאזרחים באזור. מערכת הביטחון רואה בכך חציית קו אדום שאינה ניתנת לסבול.
כידוע, הסכמי הפסקת האש קבעו מרחב ביטחוני ברור בדרום לבנון, שבו אמור צה"ל לפעול ללא הפרעה. הקמת המחסום הלבנוני מהווה הפרה חמורה של הסכמים אלו, ומעוררת חשש כבד מפני ניסיונות חיזבאללה לחדור בחזרה לאזור תחת מעטה של פעילות צבאית לגיטימית.
מסר חד משמעי: מי שנשאר – מסכן את חייו
מערכת הביטחון מדגישה כי פעולות אלו נועדו להגן על ביטחון הכוחות והמדינה, ומזהירה כי כל מי שיישאר בקרבת פעילי הטרור, מתקניהם או אמצעי הלחימה שלהם מסכן את חייו באופן מיידי. המסר ברור: ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לנצל את הפסקת האש כדי לבסס מחדש את תשתיות הטרור שלו בסמוך לגבול.
יצוין כי במקביל לאזהרת הפינוי, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית במרחב הביטחוני בדרום לבנון. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, כוחות אוגדה 91 השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים במרחב סרבין, וחטיבת כפיר איתרה מחסן אמצעי לחימה עם משגרים ורקטות של חיזבאללה.
רקע: חודשים של פעילות להסרת איומים
הפעילות הנוכחית מגיעה לאחר חודשים ארוכים של מאמצים להסיר את האיומים על אזרחי מדינת ישראל. כפי שפורסם בכיכר השבת, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 השלימו לאחרונה שמונה חודשי פעילות בדרום לבנון, במהלכה השמידו למעלה מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים.
במהלך הפעילות הממושכת, איתרו הכוחות יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה. התוואים התת-קרקעיים והמחסנים שאותרו היו אמורים לשמש את ארגון הטרור לביצוע מתקפות על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל.
צה"ל מסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני בדרום לבנון במטרה להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעילות כוללת סריקות שטח מדוקדקות, איתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור שנבנו על ידי חיזבאללה במשך שנים.
אזהרת הפינוי הנוכחית מהווה אות ברור לכל הגורמים בשטח: ישראל לא תהסס לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על אזרחיה ועל כוחותיה. ההפרות הבוטות של הסכמי הפסקת האש לא יעברו בשקט, והמחיר יהיה כבד למי שיבחר להמשיך ולאתגר את ריבונות ישראל באזור הביטחוני.
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