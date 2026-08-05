אזהרת פינוי דרמטית בלבנון: צה"ל מגיב בעוצמה נגד חיזבאללה

לאחר שבועות של הפוגה מתוחה וניסיונות אכיפה סמויים, מערכת הביטחון הישראלית מרימה את הכפפה בעוצמה חסרת פשרות. אזהרת פינוי דרמטית ששוגרה הבוקר (שלישי) לתושבי הכפר אל-מנסורי בדרום לבנון מסמנת שבירת כלים מוחלטת, ומבהירה לחיזבאללה – ולצבא לבנון החורג מסמכויותיו – שזמן החסד הסתיים.

על פי הודעת דובר צה"ל בערבית, לראשונה מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש, שוחררה הודעת פינוי הקוראת לתושבי אל-מנסורי להתפנות מיד צפונה למרחק של לפחות קילומטר לעבר שטחים פתוחים. ההודעה מגיעה על רקע הפרות בוטות של הסטטוס קוו בשטח הביטחוני.

הפרה בוטה: צבא לבנון חוצה את הקווים האדומים

התקיפות הממוקדות מגיעות לאחר שצבא לבנון הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני שבשליטת צה"ל – צעד בוטה המנוגד להסכמים ומסכן באופן ישיר את חייהם של הכוחות הישראליים והאזרחים באזור. מערכת הביטחון רואה בכך חציית קו אדום שאינה ניתנת לסבול.

כידוע, הסכמי הפסקת האש קבעו מרחב ביטחוני ברור בדרום לבנון, שבו אמור צה"ל לפעול ללא הפרעה. הקמת המחסום הלבנוני מהווה הפרה חמורה של הסכמים אלו, ומעוררת חשש כבד מפני ניסיונות חיזבאללה לחדור בחזרה לאזור תחת מעטה של פעילות צבאית לגיטימית.

מסר חד משמעי: מי שנשאר – מסכן את חייו

מערכת הביטחון מדגישה כי פעולות אלו נועדו להגן על ביטחון הכוחות והמדינה, ומזהירה כי כל מי שיישאר בקרבת פעילי הטרור, מתקניהם או אמצעי הלחימה שלהם מסכן את חייו באופן מיידי. המסר ברור: ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לנצל את הפסקת האש כדי לבסס מחדש את תשתיות הטרור שלו בסמוך לגבול.

יצוין כי במקביל לאזהרת הפינוי, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית במרחב הביטחוני בדרום לבנון. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, כוחות אוגדה 91 השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים במרחב סרבין, וחטיבת כפיר איתרה מחסן אמצעי לחימה עם משגרים ורקטות של חיזבאללה.