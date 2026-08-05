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חשש מהבית הלבן: תקיפת הענק שנבלמה ברגע האחרון 

הדרג המדיני בישראל בלם תקיפה משמעותית בלבנון למרות הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה | פרטי ההחלטה, התקיפות שבוצעו והמשא ומתן ברומא (בארץ)

חיילים בגבול לבנון, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

הדרג המדיני בלם תקיפה משמעותית בלבנון לאחר הפרה של ארגון הטרור . כך פורסם הערב (רביעי) באתר 'ווינט'.

לפי הדיווח, ב ביקשו להגיב בעוצמה למה שהוגדר כ"הפרה בוטה" של הפסקת האש מצד חיזבאללה, אך הדרג המדיני הורה בשלב זה להסתפק בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון. לפי דיווחים שונים בדרג המדיני חששו מביקורת אמריקנית על התקיפה.

יחד עם זאת, הדיונים עדיין נמשכים בין מערכת הביטחון לראש הממשלה ולא נשללת תגובה רחבה יותר בהמשך.

במסגרת התקיפות שבוצעו מוקדם יותר הותקפו מחסני אמל"ח ותשתיות באזור הכפר אל-מנסורי, לאחר שצה"ל פרסם אזהרת פינוי לתושבי המקום. בצה"ל מסרו כי הכפר נמצא במרחב הביטחוני שבשליטתו, וכי הפינוי נועד להגן על האזרחים.

האירועים התרחשו במקביל לשיחות בין ישראל ל ברומא, שבהן נדונו בין היתר הפסקת הלחימה, אזורי הפיילוט, פיצוץ מנהרות והרס הכפרים בדרום לבנון.

בנימין נתניהוצה"לחיזבאללהתקיפהלבנון

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