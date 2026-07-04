יעצור את הפשיעה הרצחנית? שירות הביטחון הכללי צפוי להיכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אחרי שראש השב"כ אישר להכניס את הארגון לתמונה - אך דרש תקציב של מיליארד שקלים.

על פי הדיווח בחדשות 12, במהלך השבוע נערכה ישיבת תקציב שבה נכחו מזכיר הממשלה, גורמים במשרד לביטחון לאומי וגורמים בשב"כ, והם הסכימו על אישור עקרוני להעברת תקציב לארגון. כעת, ממתינים לאישור של ראש הממשלה כדי לאשר סופית את המהלך.

בווינט דווח כי מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע במייל פנימי לכל משרדי הממשלה כי ישנה כוונה להסיט כספים מתוך תכנית החומש לטובת מימון תכניות למאבק בפשיעה הערבית שיבוצעו על ידי המשטרה ושב"כ.

גורמים בכירים שמעורים בנושא אמרו כי הסכום שיועבר לשב"כ עדיין לא סגור ונמצא בעבודה. העברת התקציב תאפשר לראשונה לשב"כ להיכנס למאבק בפשיעה הערבית. על פי החוק הארגון לא יכול לטפל בפשיעה הערבית ובזה לא יהיה שינוי, אך הוא ייכנס לעולמות האמל"ח וההברחות.