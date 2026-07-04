כיכר השבת
ישים סוף לתופעה?

שינוי דרמטי: השב"כ צפוי להתחיל לטפל בפשיעה הרצחנית בחברה הערבית

שינוי דרמטי במאבק בפשיעה במגזר הערבי: שירות הביטחון הכללי צפוי להיכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אחרי שראש השב"כ אישר להכניס את המהלך | במהלך השבוע נערכה ישיבת תקציב שבה נכחו מזכיר הממשלה, גורמים במשרד לביטחון לאומי וגורמים בשב"כ, והם הסכימו על אישור עקרוני להעברת תקציב לארגון (ביטחון)

1תגובות
ראש השב"כ דוד זיני (צילום: משה שי\פלאש90)

יעצור את הפשיעה הרצחנית? שירות הביטחון הכללי צפוי להיכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אחרי שראש השב"כ אישר להכניס את הארגון לתמונה - אך דרש תקציב של מיליארד שקלים.

על פי הדיווח בחדשות 12, במהלך השבוע נערכה ישיבת תקציב שבה נכחו מזכיר הממשלה, גורמים במשרד לביטחון לאומי וגורמים בשב"כ, והם הסכימו על אישור עקרוני להעברת תקציב לארגון. כעת, ממתינים לאישור של ראש הממשלה כדי לאשר סופית את המהלך.

בווינט דווח כי מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע במייל פנימי לכל משרדי הממשלה כי ישנה כוונה להסיט כספים מתוך תכנית החומש לטובת מימון תכניות למאבק בפשיעה הערבית שיבוצעו על ידי המשטרה ושב"כ.

גורמים בכירים שמעורים בנושא אמרו כי הסכום שיועבר לשב"כ עדיין לא סגור ונמצא בעבודה. העברת התקציב תאפשר לראשונה לשב"כ להיכנס למאבק בפשיעה הערבית. על פי החוק הארגון לא יכול לטפל בפשיעה הערבית ובזה לא יהיה שינוי, אך הוא ייכנס לעולמות האמל"ח וההברחות.

השב"כהפשיעה במגזר הערבי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זהו בדיוק מה שהם צריכים לעשות לחימה בהברחות ובאמצעי לחימה .כולל כולל כולל רחפניים מעבר לגבול שזה החשוב ביותר ..
אהרוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר