משרד הביטחון מקדם הקמת כ-40 נקודות יישוב חדשות לאורך הגבול המזרחי, מצומת צמח ועד חבל אילות, שבהן יתגוררו אזרחים נושאי נשק, וזאת כחלק מההתמודדות עם התורפה הביטחונית של הגבול.

במשרד הביטחון הוקמה "מנהלת המרחב המזרחי" כדי לתכלל ולרכז את פעילות אגפי משרד הביטחון במרחב המזרחי מול משרדי הממשלה ורשויות המדינה. בשבועות האחרונים קיימה המנהלת סיורים רבים במרחב המזרחי וסדנה אסטרטגית עם עשרות סמנכ"לים ונציגים בכירים של משרדי הממשלה.

פורום המנכ"לים שהתקיים אתמול (ראשון) בקריה בת"א, משלים את שלב הקמת המנהלת. בפורום השתתפו מנכ"לים רבים של משרדי ממשלה, חברת החשמל, רשות המים, ההסתדרות הציונית, האפוטרופוס הכללי, המשנה למנכ"ל משרד הביטחון, ראשי אגפים ומפקד האוגדה בצה"ל, שקמה במרחב המזרחי.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הציג למנכ"לים את אסטרטגיית שר הביטחון ומשרד הביטחון לחיזוק הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית במרחב המזרחי.

ראש מנהלת המרחב המזרחי, תא"ל (מיל') מרדכי בניטה, סקר בדיון את תכנית משרד הביטחון לחיזוק ההתיישבות הביטחונית לאורך הגבול, שבמסגרתה מוקמות בימים אלה כ-40 נקודות יישוב חדשות עם אזרחים נושאי נשק, בין צומת צמח בצפון לחבל אילות שבדרום.

מנכ"ל משרד הביטחון אמר כי "מנהלת המרחב המזרחי קמה כדי לקדם מסגרת בין-משרדית, שתביא את כל יכולות המדינה למרחב הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל. 'התכנית להשמדת ישראל' של איראן ושלוחיה אמנם נחלשה לאורך המלחמה, אך בהסתכלות קדימה, הפשיטה ממזרח היא איום מתפתח שיש להיערך אליו.

"אסטרטגיית משרד הביטחון סימנה את המרחב המזרחי כנקודת תורפה יותר מכל גבול אחר. מערכת הביטחון משקיעה משאבים רבים בהקמת מערך הגנה רב-מימדי לאורך הגבול, אך זה לא יספיק. נדרש מהלך אזרחי משלים להקמת תשתיות תחבורה, אנרגיה תקשורת, תעשייה, חקלאות, בריאות, חינוך והתיישבות כדי לחזק את המרחב ולהביא אליו עשרות אלפי תושבים חדשים. את זה לא נוכל לעשות בלי משרדי הממשלה".