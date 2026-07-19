שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

ברקע המתיחות הביטחונית והאפשרות להסלמה מול איראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר היום (ראשון) כי ישראל תגיב בעוצמה לכל ניסיון תקיפה מצד טהראן. "הודענו שאם איראן תתקוף את ישראל – נתקוף אותה בחזרה בלי הטעיה ובלי מוסכמות", אמר השר במהלך ביקורו במרלו"ג הארצי של זק"א.

השר הגיע למרלו"ג בליווי בכירי משרד הביטחון, ובמהלך הביקור השתתף בישיבת עבודה מקצועית שעסקה בהיערכות הלאומית לתרחישי חירום. בישיבה השתתפו הנהלת זק"א דובי ויסנשטרן מנכ"ל זק"א, הרב יוסף שוינגר נציג ההנהלה, חיים וינגרטן סמנכ"ל המבצעים ובכירי הארגון, רמ"ט אלוף פיקוד העורף אל"ם אלעזר אדרי, לצד בכירים ממשרד הביטחון, מהמשרד לשירותי דת ומגורמי החירום, שדנו בחיזוק שיתוף הפעולה בין כלל הגופים ובהיערכות לאירועי חירום רחבי היקף. בהמשך סייר השר במרלו"ג הארצי של זק"א, קיבל סקירה על היכולות המבצעיות של הארגון, על ציוד החירום המתקדם ועל מוכנות אלפי מתנדבי זק"א למתן מענה באירועי חירום לאומיים. במהלך הביקור התייחס השר גם למעמדם של מתנדבי זק"א, ואמר: "צריך לבדוק אפשרות שהשירות הזה בזק"א יוכר כשירות במסגרת צבאית. צריך לבחון ולראות איך מקדמים את זה". תיעוד חדש: מטוסים ממריאים אנכית לקרב עם איראן מ'מיני נושאת מטוסים' כיכר השבת | 17:17 בום באיראן: ארה"ב השמידה את עיני המהפכה דוד הכהן וב. ניסני | 20:48 בזק"א הציגו לשר את פעילות הארגון בשגרה ובחירום, את שיתוף הפעולה עם מערכת הביטחון, פיקוד העורף, משטרת ישראל והמשרד לשירותי דת, ואת היערכות הארגון למתן מענה מהיר בכל תרחיש חירום.

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )

שר הביטחון במרלו"ג זק"א ( צילום: שלומי כהן )