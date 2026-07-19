שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה היום (ראשון) את הרמטכ"ל להדיח באופן מיידי משירות מילואים את עמרי רונן, קצין ומתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. ההוראה החריגה ניתנה בעקבות דברים שאמר רונן בריאיון טלוויזיוני בנוגע ל"מאבק בהפיכה משטרית".

בהודעה רשמית מטעמו מסר השר כ"ץ כי הנחה לסלק את רונן מכל מסגרת צבאית משום שהטיף לסרבנות. "לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל - מכל סיבה שהיא", מסר השר והוסיף כי "אני נחוש לבער מצה"ל את תופעת הסרבנות, כפי שפעלתי מתחילת כהונתי כשר הביטחון".

במכתב ששיגר לרמטכ"ל הדגיש שר הביטחון כי הצבא חייב להישאר מחוץ למחלוקות הפוליטיות ולשרת את ביטחון המדינה בלבד. "זו המדיניות. כך ייעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד", כתב כ"ץ, וציין כי יש לנהוג באפס סובלנות כלפי קריאות לאי-התייצבות.

ההדחה הגיעה לאחר שרונן נשאל אמש בריאיון האם יסיר מסדר היום קריאות לאי-התייצבות. "אין לי על מה להוריד סוגיה", השיב רונן והוסיף: "זאת אחת הסיבות שאני אכנס גם לכנסת - בשביל לוודא שלא תהיה הפיכה משטרית במדינת ישראל, לוודא שיהיו איזונים מבניים. אני חושב שאזרחים במדינת ישראל הדמוקרטית והליברלית צריכים לעשות כל דבר, כל דבר, בשביל למנוע הפיכה משטרית".

רונן משרת כסרן במילואים ביחידה מובחרת וביצע למעלה מ-300 ימי שירות פעיל במלחמה האחרונה. הוא נמנה עם מייסדי ארגון אחים לנשק שבלט במחאות השמאל בניסיון להביא להפלת נתניהו.