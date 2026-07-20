המערכת הפוליטית בישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות הרגישות, כאשר המתיחות מול איראן מטילה את צילה הישיר גם על ההיערכות הפנימית במפלגת השלטון לקראת הבחירות הקרובות.

ברקע הודעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לחברי מפלגתו, לפיה במקרה של הסלמה ביטחונית נרחבת מול איראן יבוטלו הבחירות הפנימיות והרשימה לכנסת תיקבע באמצעות ועדה מסדרת, מתעורר דיון סוער בתוך הליכוד. שרים וחברי כנסת רבים לא הסתירו את אכזבתם מהמהלך המתוכנן, אולם חבר הכנסת משה סעדה בחר להציג עמדה מורכבת ומפוכחת המצדיקה את הצעד במידה והמצב הביטחוני יחייב זאת.

בראיון שהעניק סעדה הבוקר (שני) לרדיו 103fm, בתוכניתם של גדעון אוקו ועמיחי אתאלי, הוא הבהיר כי המציאות הביטחונית קודמת לכל שיקול פוליטי. סעדה הסביר כי מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של אירוע מורכב מאוד, המכתיב את סדר היום הלאומי. "כולנו תלויים במצב עם איראן ויש לזה השלכות", הדגיש, אך מיהר להרגיע את הרוחות בקרב הפעילים והמתמודדים והוסיף כי בהנחה שלא יתרחש אירוע ביטחוני חריג ויוצא דופן, הפריימריז יתקיימו כסדרם ובמועדם, כפי שהוערך מלכתחילה. לדבריו, הסערה הציבורית והפוליטית סביב השריונים בליכוד הייתה מוגזמת, שכן מדובר בשבעה שריונים בלבד עד המקום ה-30, מהלך שצפוי להערכתו דווקא להיטיב עם הרשימה הארצית ולחזק אותה.

בדבריו התייחס חה"כ סעדה בהרחבה להערכות המודיעיניות והצבאיות לגבי הימים הקרובים, והציג תמונת מצב מדאיגה מחד, אך מאידך גיסא הדגיש את כושר ההרתעה הישראלי. "אף אחד מאיתנו לא רוצה מלחמה באמצע אוגוסט", הבהיר סעדה, "אבל מדינת ישראל באירוע מורכב, ומה שיותר חשוב כרגע זה הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו מניחים שיהיה אירוע מול איראן. הנחת המוצא היא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, רואים את ההתחמשות ואת המתדלקים שבאים".

יחד עם זאת, הסביר חבר הכנסת כי השאלה המרכזית כעת היא האם האירוע יזלוג באופן ישיר לשטח ישראל, וציין כי בשלב זה איראן מורתעת וחששנית מאוד מפני תגובה ישראלית עוצמתית, דבר שבא לידי ביטוי בכך שהיא משגרת טילים לעבר ירדן ולא ישירות לישראל.

מעבר לסוגיה הביטחונית הבוערת, התפנה חבר הכנסת סעדה לנתח את מאזן הכוחות הפנימי בליכוד ואת הציפיות שלו לקראת הבחירות הפנימיות, במידה ואלו אכן יתקיימו. הוא ציין כי ועדה מסדרת עלולה לייצר מרמור רב בקרב נבחרי הציבור, שכן כל שר או חבר כנסת ירגיש כי בבחירות דמוקרטיות פתוחות הוא היה מגיע למקום גבוה בהרבה. סעדה הביע אמון מלא בכוחם של 145 אלף מתפקדי הליכוד וטען כי הציבור מחפש כיום שינוי מגמה ברור. "הציבור הליכודי היום מחפש אנשים אידאולוגיים, שנלחמים בשבילם וכמובן מקצועיים, ואני חושב שזה יכול להקנות לי מקום גבוה ברשימה. אני עובד בשביל זה, עבדתי ארבע שנים בשביל זה", הצהיר סעדה בביטחון, תוך שהוא מדגיש כי בחר להתמודד ברשימה הארצית ולא במחוזות בשל התמיכה הציבורית הרחבה שהוא חש שהוא זוכה לה.

בהמשך דבריו התייחס סעדה גם למאבקים הפנימיים בתוך הסיעה, ובפרט להתנגדות שמובלת על ידי חבר הכנסת דוד ביטן. סעדה החמיא לביטן בנושא המחוזות, וציין כי ההתעקשות לאפשר לחברי כנסת חדשים לצמוח מהשטח היא נכונה והכרחית לצורך התחדשות התנועה, כפי שקרה בעבר עם בכירים כמו אמיר אוחנה, יריב לוין ואופיר כץ. מנגד, הצדיק סעדה לחלוטין את דרישתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל שריונים משמעותיים בעשירייה הראשונה. הוא הסביר כי בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, הרשימה חייבת לשקף את רוח התקופה ולכלול נציגים מובהקים של מערך המילואים, משפחות החטופים ויישובי העוטף – אנשים שלדבריו אינם יכולים לקחת חלק במנגנון המפרך של הפריימריז. סעדה סיכם את הנושא באומרו כי המשא ומתן הפנים-מפלגתי דמה ל"בזאר ים תיכוני", אך בסופו של דבר הושגה פשרה ראויה שמשרתת את טובת המפלגה והמדינה כאחד.