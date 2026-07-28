המבצע למעצר מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים - צילום: דובר צה"ל המבצע למעצר מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:34

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת אפרים פעלו במהלך השבוע, במבצע רחב היקף בכפרי התפר נגד תשתיות המסייעות להסתננות בלתי חוקית.

במסגרת המבצע, סרקו הכוחות עשרות איתורים ועצרו כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננויות. הכוחות פעלו בכפרים טולכרם, קלקיליה, עזון עתמה, שוויכה ובכפרים נוספים. בצה"ל אומרים כי "הפעילות מהווה חלק מהמאמץ המבצעי המתמשך של חטיבת אפרים לסיכול תשתיות ההסתננות במרחב התפר, לצמצום תופעת השהייה הבלתי חוקית ולחיזוק ביטחון תושבי הגזרה ועורף מדינת ישראל". שובר שוויון מול ישראל: רוסיה שולחת לאיראן 20 סוחוי מתקדמים דוד הכהן וב. ניסני | 27.07.26 התנאי הסודי שפתח את הבית הלבן: נתניהו לוקח צעד אחורה יוני גבאי | 27.07.26 מפקד חטיבת אפרים, אלוף-משנה פ', אמר כי "ההגנה במרחב התפר מתחילה ביוזמה ובהתקפיות. נוכחות רציפה בעומק הכפרים, פעילות ממוקדת נגד תשתיות ההסתננות וחיכוך מתמשך עם האויב מייצרים מודיעין איכותי, מאפשרים פגיעה באויב וסיכול תשתיות טרור".

המבצע למעצר מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ( צילום: דובר צה"ל )

המבצע למעצר מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ( צילום: דובר צה"ל )

מרחב התפר מהווה את אחד המרחבים הביטחוניים המרכזיים בהגנה על עורף מדינת ישראל. לאורך הגזרה פועלים כוחות צה"ל באופן רציף לאיתור, מניעה וסיכול של ניסיונות חדירה ופעילות טרור, באמצעות שילוב של פעילות מבצעית, מודיעין, אמצעים טכנולוגיים ושיתוף פעולה עם כלל גופי הביטחון.

במהלך השנה האחרונה הובילה חטיבת אפרים שינוי תפיסתי, מבצעי ומודיעיני במאמץ ההגנה על קו התפר, מתוך הבנה כי ההתמודדות עם תופעת ההסתננויות מחייבת פעולה רציפה ויזומה.

במסגרת המאמץ, הוקם תא תפר במודיעין חטיבת אפרים, המרכז את כלל המידע והמחקר בנושא ההסתננויות ומייצר תמונת מצב עדכנית. כחלק מהלמידה התברר כי חלק ניכר ממקרי ההסתננות מתבצעים על-ידי חוליות ומבריחים הפועלים באופן שיטתי וחוזר לאורך קו התפר.

המבצע למעצר מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ( צילום: דובר צה"ל )

המבצע למעצר מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ( צילום: דובר צה"ל )

בהתאם לכך, יצאו, כאמור, כוחות חטיבת אפרים למבצע חטיבתי רחב היקף, שבמסגרתו פעלו במקביל במספר מוקדים בגזרה במטרה לעצור כ-30 חשודים המעורבים בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננויות לשטח ישראל. המבצע נועד לפגוע בתשתית המאפשרת את ההסתננויות.

המאמץ לחיזוק קו התפר מתבטא במספר צעדים נוספים שננקטו:

הקמת גדוד פנתר- גדוד מרחבי ייעודי המתמחה בפעילות במרחב התפר, שתכליתו לספק מענה מבצעי ממוקד, רציף ומקצועי לאתגרי הגזרה.

עיבוי מרכיבי הביטחון וההגנה לאורך קו התפר.

הגברת המאמץ המודיעיני והמבצעי נגד תשתיות המאפשרות הסתננויות והברחות.

מבצע "חומת ברזל" בטולכרם שהינה עיר תפר מרכזית. במהלך המבצע הכוחות פגעו וחיסלו את הכתיבות אשר היוו מוקד לאיומים על יישובי קו התפר.