מתחת למפעל אזרחי כך הושמדה מפקדה תת-קרקעית של חיזבאללה | צפו בתיעוד צוות הקרב החטיבתי 401 ויהל"ם השמידו מפקדה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה במרחב הבטחוני בדרום לבנון | צפו בתיעוד (צבא)