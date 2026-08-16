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הצפון בוער

חזית לבנון על סף פיצוץ? המהלך אליו נערכים בפיקוד הצפון עקב ההסלמה

צה"ל נערך לאפשרות של כמה ימי קרב בלבנון | המתיחות הנוכחית מול חיזבאללה נרשמת על רקע פעילות הצבא ברכס עלי טאהר ובבופור | בישראל מתעקשים להשמיד את תשתיות הטרור באזור - וחיזבאללה מנסה לפגוע בכוחות (צבא)

חיילים בגבול לבנון, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

לקראת פיצוץ? ברקע המתיחות הנוכחית מול חיזבאללה בעקבות פעילות הצבא ברכס עלי טאהר ובבופור, נערך לאפשרות של כמה ימי קרב בלבנון, כך דווח הערב (ראשון).

על פי הדיווח בחדשות 12, בצה"ל ובישראל לא מתכוונים לוותר על השלמת השמדת מתחמי הטרור ברכס ובבופור. חלק מתשתיות הטרור הושמדו, אך לא כולם. , מן העבר השני, מוטרד מהפעילות של צה"ל. הוא רואה חשיבות בשמירה על המתחם ומנסה לפגוע בלוחמים שפועלים שם.

כזכור, אחרי התקרית אתמול שבה נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל באזור רכס עלי טאהר, צה"ל הגיב במהלך הלילה (בין שבת לראשון) בגל תקיפות נרחב, שבלבנון תיארו כ"חגורת אש".

הבוקר מסר דובר צה"ל כי צה"ל חיסל אמש באזור דיר א-זהראני את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת "באדר" בחיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי החיסול בוצע בתגובה לפעילות ארגון הטרור נגד הכוחות שפועלים באזור הביטחוני. כמו כן, מסר כי במסגרת תפקידו המחבל לקח חלק בקידום טרור בשטח, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון.

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב הבוקר בחשבונו ברשת X כי "אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו". בלבנון דיווחו הלילה כי צה"ל תקף בדרום המדינה, בין היתר באזור רכס עלי טאהר - שם נפצעו אמש קצין ושני לוחמים.
צה"לחיזבאללהפיקוד הצפוןרכס עלי טאהר

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