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במרחב הביטחוני בדרום לבנון

לצד פיר מנהרה: צה"ל איתר 32 רקטות של חיזבאללה מוכנים לשיגור | תיעוד

אותרו משגרים מוכנים לשימוש שהושארו במרחב הביטחוני טרם כניסת הסכם הפסקת האש | תיעוד מפעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 בדרום לבנון (צבא)

השמדת פיר שאותר במרחב הביטחוני
השמדת פיר שאותר במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון להסרת איומים על מדינת ישראל.

במהלך פעילות הכוחות והסריקות שנערכו במרחב, הכוחות איתרו עמדת שהייה ובה פיר של ארגון הטרור ומשגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש.

הפיר והרקטות הושמדו על ידי הכוחות. דובר צה"ל מציין כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".

משגרים שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
משגרים שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
משגרים שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
משגרים שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פיר שאותר במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני (צילום: דובר צה"ל)
צה"לחיזבאללהרקטותדרום לבנון

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