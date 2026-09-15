דובר צה"ל מעדכן כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון להסרת איומים על מדינת ישראל.

במהלך פעילות הכוחות והסריקות שנערכו במרחב, הכוחות איתרו עמדת שהייה ובה פיר של ארגון הטרור ומשגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש.

הפיר והרקטות הושמדו על ידי הכוחות. דובר צה"ל מציין כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".