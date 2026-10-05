אירוע ביטחוני חריג נרשם הלילה (בין ראשון לשני) בגבול סוריה: לוחמי צה"ל חיסלו חשוד בניסיון חדירה למוצב צבאי במרחב האבטחה בדרום סוריה.

האירוע התרחש סמוך לכפר אל-חמדיה. מפרטים ראשונים עולה כי הכוחות זיהו את החשוד כשהוא מתקרב לעבר אחד המוצבים במרחב.

הלוחמים החלו מייד בנוהל מעצר חשוד, אך החשוד התעלם מהאזהרות והמשיך לטפס על הסוללה המובילה למוצב.

נוכח הסכנה המיידית, פתחו הלוחמים בירי מדויק לעברו וחיסלו אותו במקום. בחסדי שמיים, אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".