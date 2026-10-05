 דלג לתוכן הראשי
נוהל מעצר חשוד

אירוע ביטחוני חריג בגבול סוריה: חשוד טיפס על הסוללה למוצב צה"ל - וחוסל

חשוד התקרב למוצב צבאי סמוך לכפר אל-חמדיה וסירב לעצור במסגרת נוהל מעצר חשוד | הלוחמים פתחו באש והביאו לחיסולו • בחסדי שמיים - אין נפגעים לכוחותינו (צבא)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
לוחמים ישראלים בשטח סוריה (צילום: דובר צה"ל)

אירוע ביטחוני חריג נרשם הלילה (בין ראשון לשני) בגבול סוריה: לוחמי חיסלו חשוד בניסיון חדירה למוצב צבאי במרחב האבטחה בדרום .

האירוע התרחש סמוך לכפר אל-חמדיה. מפרטים ראשונים עולה כי הכוחות זיהו את החשוד כשהוא מתקרב לעבר אחד המוצבים במרחב.

הלוחמים החלו מייד בנוהל מעצר חשוד, אך החשוד התעלם מהאזהרות והמשיך לטפס על הסוללה המובילה למוצב.

נוכח הסכנה המיידית, פתחו הלוחמים בירי מדויק לעברו וחיסלו אותו במקום. בחסדי שמיים, אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".
צה"לסוריהגבול סוריה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר