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צה״ל חושף

כך חמאס תכנן להטמין מטעני חבלה בסמוך למחנות העקורים ברצועת עזה במהלך המלחמה

צה"ל חושף מסמך תכנון פנימי של ארגון הטרור חמאס להטמנת מטעני חבלה בסמוך למחנות העקורים ברצועת עזה במהלך המלחמה - למרות הידיעה שפעולות אלה עשויות לפגוע באזרחים (צבא)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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המסמך המלא של ארגון הטרור חמאס שנתפס ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל חושף מסמך פנימי של ארגון הטרור חמאס, בו מתואר שחמאס תכנן להטמין מטעני חבלה באזורי מחנות העקורים ברצועת , כחלק מההיערכות לשמירה על הנהגת הארגון ומחבליו והוצאתם מאזורים בהם עתיד לפעול.

הטמנת המטענים תוכננה תוך סיכון וניצול חיי האוכלוסייה האזרחית במרחב, למרות ידיעה שפעולות אלה עשויות לפגוע באזרחים באופן מובהק.

המסמך, שנכתב באפריל 2024 ונחשף עתה לראשונה, חושף כי מחלקת ההנדסה של הציעה להטמין מטעני חבלה סביב מחנות העקורים ולפוצץ אותם כאשר כוחות צה"ל יתקרבו, תוך סיכון האוכלוסייה האזרחית במחנות, על מנת לייצר פאניקה כמסך עשן לבריחת מחבליו.

ארגון הטרור חמאס הציע במסמך שיטה נוספת להטמנת מטענים בנתיבים וצירים שעשויים לשמש את תושבי , כחלק מניסיון לעכב את התקדמות כוחות צה"ל במרחב, ואף הוצע לירות פצצות קול במחנות בכדי ליצור כאוס ובהלה, על מנת לאפשר למחבלי חמאס המסתתרים במרחב לברוח.

בצה"ל אומרים כי "זוהי עדות נוספת לכך שארגון הטרור חמאס מוכן לסכן את חייהם של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה על מנת לקדם את פעילות הטרור שלו".
חרבות ברזלצה"לחמאסרצועת עזהמטעני חבלה

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