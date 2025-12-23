נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז על מהלך דרמטי לשינוי פני הצי האמריקאי: הקמת דור חדש של ספינות קרב שייקראו על שמו – "Trump class" (כיתת טראמפ). בהכרזה שנערכה באחוזת מאר-א-לאגו, כשהוא מלווה בצמרת הביטחונית, הציג הנשיא את חזונו ל"צי הזהב", יוזמה שנועדה להבטיח את הדומיננטיות הימית של ארה"ב בעשורים הבאים.
הנשיא טראמפ לא חסך במילים ותיאר את הספינות החדשות כ"מהירות ביותר, הגדולות ביותר ופי 100 יותר חזקות מכל ספינת קרב שנבנתה אי פעם". התוכנית כוללת בנייה מיידית של שתי ספינות ראשונות, כאשר היעד הסופי הוא הקמת צי של 20 עד 25 ספינות קרב אימתניות שיחליפו את הספינות הישנות וה"מיושנות" של הצי. הספינה הראשונה בסדרה כבר זכתה לשם מעורר השראה: USS Defiant (ספינת הצי המרדנית).
הספינות יהיו מצוידות בטכנולוגיה קטלנית פורצת דרך הכוללת מערכות לייזר רבות עוצמה, טילי שיוט גרעיניים המשוגרים מהים וכלי נשק היפר-קוליים. פרט מעניין במיוחד הוא המעורבות האישית של טראמפ בעיצובן; הנשיא, שהתלונן בעבר שהספינות הנוכחיות "נראות נורא", הצהיר כי יוביל את תכנון הספינות יחד עם הצי מכיוון שהוא "אדם מאוד אסתטי". שר הצי ציין כי ה-USS Defiant תהיה לא רק הקטלנית ביותר, אלא גם "ספינת המלחמה היפה ביותר על פני האוקיינוסים".
ההכרזה על ה"Trump class" היא רק נדבך אחד בחיזוק הכוח הימי. לצד ספינות הענק, שנועדו להחזיר את תהילת ספינות המלחמה ההיסטוריות (כמו ה-Iowa), הצי ירכוש גם ספינות חדשות קטנות, זריזות וזולות יותר, שנועדו למשימות מגוונות ומהירות. המהלך מגיע על רקע מתיחות ביטחונית גוברת, הכוללת פעילות מבצעית אינטנסיבית באזור ונצואלה והטלת מצור ימי על מכליות נפט באזור.
