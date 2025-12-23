הספינות החדשות של צי ארה"ב ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז על מהלך דרמטי לשינוי פני הצי האמריקאי: הקמת דור חדש של ספינות קרב שייקראו על שמו – "Trump class" (כיתת טראמפ). בהכרזה שנערכה באחוזת מאר-א-לאגו, כשהוא מלווה בצמרת הביטחונית, הציג הנשיא את חזונו ל"צי הזהב", יוזמה שנועדה להבטיח את הדומיננטיות הימית של ארה"ב בעשורים הבאים.

הנשיא טראמפ לא חסך במילים ותיאר את הספינות החדשות כ"מהירות ביותר, הגדולות ביותר ופי 100 יותר חזקות מכל ספינת קרב שנבנתה אי פעם". התוכנית כוללת בנייה מיידית של שתי ספינות ראשונות, כאשר היעד הסופי הוא הקמת צי של 20 עד 25 ספינות קרב אימתניות שיחליפו את הספינות הישנות וה"מיושנות" של הצי. הספינה הראשונה בסדרה כבר זכתה לשם מעורר השראה: USS Defiant (ספינת הצי המרדנית).

