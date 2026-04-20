טראמפ מגלה: זה מה שגרם לי לצאת למלחמה עם איראן, וזה לא ישראל

טראמפ מפרסם פוסט נוסף על המלחמה באיראן, ברקע שיחות המשא ומתן, ומבהיר כי ישראל היא לא זו ששידלה אותו לצאת למלחמת שאגת הארי. לדבריו, מה שחיזק את עמדתו נגד איראן היה דווקא טבח שמחת תורה (מדיני)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (שני) למלחמה ב, ברקע הפסקת האש הזמנית והמגעים לחידוש שיחות המשא ומתן.

בפוסט חריף ותקיף בחשבון ה"Truth Social" שלו, הבהיר את עמדתו הנחרצת נגד התחמשותה הגרעינית של הרפובליקה האסלאמית, תוך שהוא דוחה את הטענות לפיהן גורמים ישראליים הם אלו שדחפו אותו לפתוח במלחמה.

"ישראל מעולם לא שידלה אותי למלחמה עם איראן", פתח טראמפ, והוסיף כי האירועים הקשים של הטבח ב-7 לאוקטובר בדרום האר. הם שחיזקו אצלו את ההבנה האסטרטגית מול האיום האיראני: "התוצאות של ה-7 באוקטובר הוסיפו לדעתי ארוכת השנים שלאיראן לעולם לא יכול להיות נשק גרעיני".

בהמשך דבריו, לא חסך טראמפ ביקורת מכלי התקשורת ומהסקרים המתפרסמים בארה"ב, כשהוא מקשר זאת לטענותיו המוכרות על הטיית הבחירות הקודמות.

"אני צופה וקורא את הפרשנים והסקרים של 'הפייק ניוז' בחוסר אמון מוחלט", תקף טראמפ. לדבריו, "90% ממה שהם אומרים זה שקרים וסיפורים מומצאים, והסקרים מזויפים, בדיוק כפי שהבחירות לנשיאות ב-2020 היו מזויפות".

הנשיא לשעבר אף השווה את המצב לדיווחים על המתרחש בוונצואלה, שלטענתו זוכים להתעלמות מכוונת מצד התקשורת הממוסדת.

טראמפ התייחס גם לעתיד באיראן והצהיר: "התוצאות באיראן יהיו מדהימות: אם המנהיגים החדשים של איראן יהיו חכמים, לאיראן יכול להיות עתיד נהדר ומשגשג!"

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הימין חייב להשתלט על התקשורת בעולם
משה

