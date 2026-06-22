"כיפת פלדה": הטורקים מקימים מערך הגנה ענק נגד כטב"מים

מערכת הנשק להגנה אווירית "סיפר" של טורקיה - צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי מערכת הנשק להגנה אווירית "סיפר" של טורקיה | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי 10 10 0:00 / 1:15

בתגובה לאיומים האסטרטגיים המתפתחים באזור, טורקיה מאיצה את פרויקט ההגנה האווירית השאפתני ביותר שלה - 'כיפת פלדה'. ענקית האלקטרוניקה הטורקית אסלסן חשפה הקצאה של כ-900 מיליון דולר לטובת פיתוח ואספקת טכנולוגיות ייעודיות עבור המערך, המיועד לספק מענה הרמטי לאיומים אוויריים מתקדמים.

המהלך מעיד על דחיפות עליונה מצד אנקרה להבטיח את המרחב האווירי הלאומי, נוכח המציאות הביטחונית המשתנה והלקחים שנלמדו מזירות העימות האחרונות. על פי פרסומים מקצועיים, מדובר בפרויקט ההגנה הגדול ביותר באירופה כיום.

נשיא טורקיה ארדואן ( צילום: שאטרסטוק )

בהשראת כיפת ברזל: מערכת רב-שכבתית "למה אף אחד לא בא לחבק אותי?": הזעקה קורעת הלב של אחות הלוחם שנפל בלבנון דוד הכהן | 09:47 פרויקט 'כיפת פלדה' נולד מתוך שאיפה להעניק הגנה מקיפה נגד מגוון רחב של איומים. המערכת, המפתחת השראה ממודלים מוכרים כדוגמת כיפת ברזל הישראלית ו'כיפת הזהב' האמריקנית, מיועדת לשלב יכולות יירוט מגוונות תחת מטרייה מבצעית אחת. הטכנולוגיה עתידה לכלול מענה מתקדם נגד כטב"מים ורחפנים, לצד מערכות הגנה אווירית לטווחים קצרים וארוכים. המטרה: לספק מענה אחוד ואפקטיבי לכלל האיומים האוויריים, מטילי שיוט ועד נחילי רחפנים קטנים. חוקרים ממכון המחקר TRENDS באבו דבי מציינים כי טורקיה החליטה לזרז את החלפת מערכות ההגנה המיושנות שלה בפרויקט השאפתני. באנקרה רואים במערך הזה מענה הכרחי לאיומים אסטרטגיים וקיומיים, תוך יישום לקחים מבצעיים שנלמדו בשנים האחרונות.

נשק לייזר שובר שוויון על מסוקים ( צילום: AI המחשה )

מתיחות אזורית ולחצים ביטחוניים

לדחיפות הפרויקט תורמת גם המתיחות האזורית הגוברת. באנקרה מביעים דאגה מהידוק הקשרים הביטחוניים בין יוון לישראל ומדינות אירופה, לצד נוכחות נכסים צבאיים על אדמת קפריסין - מה שנתפס כ'מסכת לחצים' על טורקיה.

בהתאם, אסלסן מובילה את התכנית, לאחר שחתמה עוד בשנת 2025 על חוזה ענק בהיקף של 1.9 מיליארד דולר עם המשרד הממשלתי לתעשיות הביטחוניות. ההשקעה הנוכחית של 900 מיליון דולר מהווה חלק מהתוכנית הרחבה יותר.

יצוין כי טורקיה משמשת כבסיס לפעילות ארגון הטרור חמאס, כפי שחשף השב"כ לאחרונה. המתיחות בין ישראל לטורקיה נמשכת, ואנקרה ממשיכה לחזק את יכולותיה הצבאיות.

עניין בינלאומי: מדינות המפרץ מתעניינות

ההתפתחות הטכנולוגית של אסלסן לא נעלמה מעיני השוק הבינלאומי. בחברה מדווחים כי בעקבות תקיפות איראן נגד מדינות המפרץ בחודשים האחרונים, התקבלו פניות רבות מצד מדינות באזור המביעות עניין ברכישת מערכות הגנה לטווח קצר וטכנולוגיות נגד כטב"מים.

הצורך המבצעי הדחוף הוביל להאצת הליכי הפיתוח והייצור. על פי הנמסר, אספקת המערכות העיקריות צפויה להתבצע לאחר שנת 2028, כאשר רכיבים מסוימים עשויים להיות זמינים כבר קודם לכן.

המרוץ לפיתוח מערכות הגנה אווירית מתקדמות מתעצם באזור. בעוד ישראל מובילה בטכנולוגיות לייזר ליירוט כטב"מים, מדינות נוספות משקיעות משאבים עצומים בפיתוח יכולות דומות. טורקיה, עם פרויקט 'כיפת פלדה', מבקשת לבסס את מעמדה כשחקן מרכזי בתחום.