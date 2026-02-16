כיכר השבת
תיעוד ממצלמות הקסדה

המסתערבים נכנסו למרחב בצורה מסוערבת | כך שב"כ ומג"ב לכדו הלילה מחבל

מסתערבי מג״ב איו״ש, עצרו בהכוונת השב״כ במרחב העיר קלקיליה, מחבל החשוד במעורבות בפעילות טרור, בפעילות לילית בחטיבת אפרים | צפו בתיעוד ממצלמות הקסדה (חדשות בארץ)

ממצלמת הקסדה
ממצלמת הקסדה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
ממצלמת הקסדה (צילום: דוברות המשטרה)

מסתערבי מג"ב איו"ש ולוחמי צה״ל פעלו הלילה (שני) בפיקוד חטיבת אפרים ובהכוונת השב״כ, במרחב העיר קלקיליה למעצר המחבל סאלם אבו חמאדה, על רקע מעורבות בפעילות טרור.

המסתערבים נכנסו למרחב בצורה מסוערבת, סגרו על המבנה בו על פי החשד שהה החשוד, פרצו פנימה ובצעו מעצר כנגדו.

המחבל הועבר להמשך חקירה על ידי שב"כ. "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול תשתיות טרור במרחב, ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון", נמסר מדוברות המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר