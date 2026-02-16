מסתערבי מג"ב איו"ש ולוחמי צה״ל פעלו הלילה (שני) בפיקוד חטיבת אפרים ובהכוונת השב״כ, במרחב העיר קלקיליה למעצר המחבל סאלם אבו חמאדה, על רקע מעורבות בפעילות טרור.

המסתערבים נכנסו למרחב בצורה מסוערבת, סגרו על המבנה בו על פי החשד שהה החשוד, פרצו פנימה ובצעו מעצר כנגדו.

המחבל הועבר להמשך חקירה על ידי שב"כ. "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול תשתיות טרור במרחב, ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון", נמסר מדוברות המשטרה.