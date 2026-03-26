נערכים ל"מכת סיום" עוצמתית באיראן: על הפרק גם כוחות קרקעיים

הפנטגון ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מגבשים שורת תוכניות צבאיות לביצוע "מכת סיום" באיראן. כך דיווח היום (חמישי) ברק רביד בחדשות 2, מפי שני בכירים אמריקנים ושני מקורות בעלי ידע בנושא.

התוכניות כוללות אפשרות לפעולות קרקעיות והפצצות מסיביות, זאת במידה והמאמצים הדיפלומטיים לא יבשילו לתוצאות מוחשיות בזמן הקרוב.

לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ בוחן ארבע חלופות מרכזיות הממוקדות בנכסים אסטרטגיים במפרץ הפרסי: הטלת מצור או פלישה לאי ח'ארג המשמש כמרכז יצוא הנפט העיקרי של איראן, פלישה לאי לאראק השולט על מצר הורמוז, השתלטות על איים אסטרטגיים כמו אבו מוסא, או חסימה פיזית של מכליות נפט איראניות בדרכן לשווקים העולמיים.

במקביל למהלכים הימיים, הוכנו תוכניות פשיטה קרקעיות ליעדים עמוקים בשטח איראן במטרה להשתלט על מצבורי האורניום המועשר שקבורים במתקני הגרעין.

עם זאת, בבית הלבן מדגישים כי לעת עתה מדובר באפשרויות היפותטיות בלבד וההחלטה הסופית טרם התקבלה. דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, שיגרה מסר תקיף לטהראן והבהירה כי הנשיא "אינו מבלף" ומוכן להפעיל עוצמה חסרת תקדים אם לא יושג הסכם.

בשטח, המתיחות מורגשת היטב עם תגבור מאסיבי של כוחות אמריקניים, כולל הגעתן הצפויה של יחידות נחתים ודיוויזיות מוטסות למזרח התיכון. מנגד, באיראן מגיבים בחשדנות רבה ורואים ביוזמות המשא ומתן "מלכודת" שנועדה להכין את הקרקע למתקפת פתע.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הזהיר כי כל ניסיון לכיבוש איים איראניים ייענה בתקיפה בלתי מוגבלת על תשתיות חיוניות של מדינות האזור שיסייעו למהלך כזה.

על אף המתיחות הגואה, גורמים המעורבים בתיווך מציינים כי מדינות כמו פקיסטן, מצרים וטורקיה עדיין מנסות להושיב את הצדדים לשולחן הדיונים. זאת למרות חוסר האמון העמוק מצד מפקדי משמרות המהפכה והעובדה שאיראן דחתה בשלב זה את רשימת דרישות הסף שהציב הממשל האמריקני.