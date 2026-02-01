נחשף: הרמטכ"ל נסע לארצות הברית לקראת אפשרות תקיפה באיראן

הרמטכ"ל אייל זמיר שהה השבוע במשך זמן קצר בארצות הברית - ודן עם בכירים אמריקנים על איראן, במסגרת היערכות לתקיפה אמריקנית נגד משטר האייתוללות. הפרטים הותרו היום (ראשון) לפרסום.

לפי הפרטים שפורסמו ב-N12, מדובר בביקור בן יומיים בלבד שקיים זמיר בארצות הברית, במסגרתו נפגש, בין היתר, עם יו"ר המטות המשולבים וצוותו. בישראל מנסים להשפיע על ארצות הברית שתלך למהלך רחב שיביא להפלת המשטר.

לאחרונה קיים זמיר מספר פגישות עם גורמי צבא אמריקנים בכירים, בהם דנו על נושא איראן. פגישות התקיימו בעבר, כפי שדווח ב'כיכר השבת', גם בקריה בתל אביב.

בינתיים במזרח התיכון ממשיכה ארצות הברית לרכז כוחות צבא, כשהכל ממתינים להחלטתו של דונלד טראמפ אם לפתוח בתקיפה או לא. הוא מצידו ממשיך לפזר ערפל בנושא.

מוקדם יותר היום שיגר עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראןף איום ברור על ארצות הברית. לדבריו, "האמריקנים חייבים לדעת כי במידה והם יתחילו את המלחמה, אז הפעם לא תהיה מדובר במלחמה רגילה אלא במלחמה אזורית. אמנם אנחנו לא רוצים לתקוף מדינות, אבל לא תיוותר ברירה".

עוד אמר חמינאי: "אין לנו כוונות לתקוף מדינות, אך העם האיראני יכה מכות חזקות את כל מי שיתקוף או יטריד אותו". חמינאי לא הסתפק בציטוט של דבריו בסוכנות הידיעות האיראנית ופרסם גם ציוץ ברשתות החברתיות בו הוא כתב: "על האמריקאים לדעת שאם הם יפתחו במלחמה, הפעם זאת תהיה מלחמה אזורית".