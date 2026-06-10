ברקע חילופי האש שהתחדשו השבוע בין איראן לישראל וארצות הברית, גוברות ההערכות שבקרוב יופעלו תקיפות נוספות, אמריקניות או ישראליות או גם וגם, נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן.

העיתונאי יקי אדמקר ציטט הערב (רביעי) גורם ישראלי, האומר כי ערוכים להוציא לפועל במהירות את הפעולה שתוכננה באיראן שלשום - אחרי שיגור הטילים מאיראן לעבר ישראל - אותה בלם טראמפ.

במקביל: שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי צייץ היום בחשבון שמפעיל ברשת X כי "בקרוב דברים עשויים להיות מעט 'חריפים' בשכונה". השכונה - קרי המזרח התיכון.

כתבת כאן חדשות גילי כהן דיווחה הערב בתאגיד השידור הציבורי כי ארצות הברית נערכת לתקיפות נוספות באיראן. עוד דיווחה כי נתניהו לצד גורמים נוספים במערכת הביטחון מטילים ספק באפשרות לחימה של הסכם ממשי בין ארצות הברית לאיראן, ומעדיפים את חידוש התקיפות.

כזכור, נשיא ארצות הברית טראמפ היום בצהרים כי "אנחנו הולכים לתקוף את איראן חזק מאוד היום". טראמפ הוסיף כי "הכנו אותם אתמול ונכה אותם שוב היום, הם חייבים לחתום על עסקה".

חבר הפרלמנט האיראני הבולט, אבראהים רזאא'י, המשמש כדובר הוועדה המשפיעה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של המג'לס, הגיב לאיומים בחידוש המלחמה וכתב בציוץ קצר בפרסית כי "אנחנו מוכנים יותר מבעבר".

רזאא'י נחשב לאחד הקולות הקיצוניים והמקורבים ביותר למשמרות המהפכה. הוא משמש כיום כפיה הרשמי של הוועדה הפרלמנטרית הרגישה, ודבריו משקפים לרוב את הלך הרוח הרדיקלי בצמרת ההנהגה האיראנית המבקשת להפגין מוכנות צבאית לכל תרחיש או עימות אזורי.

מוקדם יותר היום אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם נריה קראוס כתבת חדשות 13 שאפשרות של "תקיפות אמריקניות נוספות באיראן הן אופציה ממשית". כמו כן טראמפ הבהיר בריאיון לפוקס ניוז כי המטרות הפוטנציאליות כוללות תחנות כוח וגשרים במדינה.

ברשת החברתית טרות' כתב הנשיא: "לקח להם יותר מדי זמן כדי לנהל משא ומתן על הסכם שהיה יכול להיות מצוין עבורם - ועכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר!".

"הצבא של איראן", הוסיף הנשיא: "הוא בלגן מוחלט ומוחלט. חלקים גדולים ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר, כבר אינם קיימים למעשה, כי הם הובסו לחלוטין. איראן היא המון דיבורים והרבה פחות מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת!".