עסקת ענק

עם 6 מיליארד דולר: כך וושינגטון משדרגת את הצבא הישראלי

ימים ספורים לאחר התקיפה הישראלית בקטאר, ממשל טראמפ ממשיך להביע תמיכה פומבית בישראל ומקדם עסקת נשק בשווי של כמעט 6 מיליארד דולר. במסגרת העסקה, ישראל תרכוש 30 מסוקי אפאצ'י חדשים וכ-3,250 נגמ"שים. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", העסקה מקודמת באישור הקונגרס ותמומן במלואה מכספי הסיוע הצבאי האמריקני (מדיני)

מסוק אפאצ'י (צילום: דובר צה"ל)

על רקע התקיפה הישראלית בקטאר, ממשל טראמפ שולח מסר של תמיכה חד-משמעית בישראל ומקדם עסקת נשק ענקית. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ממשל טראמפ מבקש את אישור הקונגרס לעסקת נשק בהיקף של קרוב ל-6 מיליארד דולר, שתכלול רכישה של מסוקי קרב ונגמ"שים.

במסגרת העסקה, צפוי לרכוש 30 מסוקי AH-64 אפאצ'י בעלות של כ-3.8 מיליארד דולר, מהלך שיכפיל כמעט את צי מסוקי הקרב הקיים של חיל האוויר. בנוסף, יועברו לישראל 3,250 נגמ"שים חדשים בעלות של כ-1.9 מיליארד דולר.

העסקה כולה תמומן מכספי הסיוע הצבאי האמריקני לישראל, כספים המגיעים ישירות מתקציב הביטחון של ומיועדים אך ורק לרכישת אמצעי לחימה מתוצרת אמריקנית. על פי הנהלים, מחלקת המדינה כבר פנתה לארבעת ראשי הוועדות הרלוונטיות בקונגרס, רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, על מנת לקבל את האישורים הנדרשים.

יחידת 669 (צילום: shutterstock)

למרות שהצעת המכירה נשלחה כחודש לפני התקיפה הישראלית שהרעידה את היחסים עם קטאר, הממשל האמריקני לא נסוג מהעסקה ואף פעל כדי להרגיע את בעלות הברית במפרץ.

הנשיא אירח בבית הלבן את ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-תאני, ובמהלך הפגישה הבהיר כי לא תבוצע תקיפה נוספת. מיד לאחר מכן, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ביקר בדוחא כדי לחזק את ערוצי התיאום ולמנוע הידרדרות נוספת ביחסים.

