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צבא ארה"ב תקף 90 מטרות ברחבי איראן שהגיבה בירי למפרץ | הנשיא טראמפ הכריז: התקיפות הן נקמה

פיקוד המרכז האמריקני עדכן על תקיפת 90 מטרות ברחבי איראן, מספר התקיפות הגבוה ביותר מאז הפסקת האש • איראן השיבה במטחי טילים לבסיסים אמריקניים במפרץ | טראמפ: "התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על-ידי איראן" | משמרות ההמהפכה באיום ישיר: "נגדיל מיידית את טווח המטרות" (צבא וביטחון)

פיקוד המרכז של הודיע הלילה (רביעי) כי כוחותיו תקפו 90 מטרות ברחבי - המספר הגבוה ביותר מאז הפסקת האש. על פי ההודעה הרשמית, התקיפות בוצעו "במטרה לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ספינות מסחריות וימאים אזרחיים תמימים במצרי הורמוז".

יעדי התקיפות כללו, על פי צבא ארה"ב, מערכות הגנה אווירית, נכסי מעקב חופי, אתרי אחסון טילים ומל"טים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף של איראן. בנוסף, בכיר אמריקני מסר לחדשות 12 כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות באמצעות טילי שיוט נגד שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן.

הנשיא התבטא בעקבות התקיפות: "התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על-ידי איראן. אם זה יקרה שוב - המצב יחמיר בהרבה!". דבריו מצביעים על נחישות אמריקנית להגיב בתוקף לכל פעולה איראנית נגד ספנות בינלאומית.

לפנות בוקר, משמרות המהפכה קיבלו אחריות על מטחי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ. בין היעדים: בסיסי חיל האוויר "עלי אל-סאלם" ו"אחמד אל-ג'אבר" בכוויית, בסיס הצי החמישי בנמל סלמאן ובסיס "שייח' עיסא" בבחריין. במשמרות המהפכה הזהירו כי אם ארצות הברית תרחיב את גל התקיפות הנוכחי - איראן תגדיל מיידית את טווח המטרות ותפגע בבסיסים ובנכסים אמריקניים נוספים באזור.

תקיפות באיראן
תקיפות באיראן | צילום: צילום: רשתות איראניות

מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן, שיגר איום לעבר ארצות הברית ובעלות בריתה באזור: "האויב התוקפן ושותפיו ייענשו בחומרה". האיום מצטרף לסדרת הצהרות איראניות המבטיחות תגובה נוספת.

בתוך כך, במערכת הביטחון הישראלית עוקבים אחר ההתפתחויות עם איראן אך מדגישים כי בשלב זה אין כל שינוי בהנחיות. על פי דיווחים, הרמטכ"ל אייל זמיר ערך דיונים והערכות מצב בקריה לצד בכירי צה"ל מאגף המודיעין, חיל האוויר ואגף המבצעים, תוך קשר ישיר עם בכירים מפיקוד המרכז של ארצות הברית ומהפנטגון.

משרד החוץ הפקיסטני מסר אמש כי "אנחנו מודאגים מאוד מהמתחים הגוברים באזור, וחידוש הסכסוך אינו לטובת איש. אנו קוראים לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולהימנע מכל פעולה שעלולה לפגוע בשלום וביציבות האזורית".

הפקיסטנים הוסיפו כי "אין חלופה להמשך הדיאלוג, התקשורת והדיפלומטיה כדי להשיג שלום באזור. אנו קוראים לכל הצדדים למלא את התחייבויותיהם במסגרת מזכר ההבנות של איסלאמאבאד".

ארה"באיראןדונלד טראמפתקיפה באיראןמצרי הורמוז
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