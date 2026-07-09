פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה (רביעי) כי כוחותיו תקפו 90 מטרות ברחבי איראן - המספר הגבוה ביותר מאז הפסקת האש. על פי ההודעה הרשמית, התקיפות בוצעו "במטרה לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ספינות מסחריות וימאים אזרחיים תמימים במצרי הורמוז".

יעדי התקיפות כללו, על פי צבא ארה"ב, מערכות הגנה אווירית, נכסי מעקב חופי, אתרי אחסון טילים ומל"טים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף של איראן. בנוסף, בכיר אמריקני מסר לחדשות 12 כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות באמצעות טילי שיוט נגד שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן.

הנשיא דונלד טראמפ התבטא בעקבות התקיפות: "התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על-ידי איראן. אם זה יקרה שוב - המצב יחמיר בהרבה!". דבריו מצביעים על נחישות אמריקנית להגיב בתוקף לכל פעולה איראנית נגד ספנות בינלאומית.

לפנות בוקר, משמרות המהפכה קיבלו אחריות על מטחי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ. בין היעדים: בסיסי חיל האוויר "עלי אל-סאלם" ו"אחמד אל-ג'אבר" בכוויית, בסיס הצי החמישי בנמל סלמאן ובסיס "שייח' עיסא" בבחריין. במשמרות המהפכה הזהירו כי אם ארצות הברית תרחיב את גל התקיפות הנוכחי - איראן תגדיל מיידית את טווח המטרות ותפגע בבסיסים ובנכסים אמריקניים נוספים באזור.