המראה מספינת מלחמה ( צילום: צבא ארה"ב )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הבוקר (שני) כי השלים לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נרחבות נגד מטרות צבאיות איראניות. מדובר בגל תקיפות חסר תקדים שמטרתו, לפי ההודעה האמריקנית, "לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לתקוף כלי שיט מסחריים וימאים אזרחים החוצים את מצר הורמוז".

על פי ההודעה הרשמית, כוחות פיקוד המרכז תקפו מגוון רחב של יעדים: מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית ותצפית חופית, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכטב"מים, וכן רשתות תקשורת איראניות. "צבא ארצות הברית בא חשבון עם איראן בהנחיית המפקד העליון", נמסר בהודעה. איראן משיבה במתקפה על מכליות נפט בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו שתי מכליות נפט שהפליגו במצר הורמוז. לטענת האיראנים, התקיפה בוצעה לאחר שהספינות סטו ולא הפליגו במסלול שנקבע והוסכם על ידם במצר. בום באיראן: ארה"ב השמידה את עיני המהפכה דוד הכהן וב. ניסני | 19.07.26 תיעוד חדש: כך זה נראה כשמטוס קרב צלל מטרים מעל חוף עמוס אריה רוזן | 19.07.26 טראמפ: "איראן איבדה כמעט הכל" נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לגל התקיפות בשיחה עם עיתונאים והצהיר: "איראן נפגעה בצורה קשה מאוד מאוד. מבחינה צבאית, הם איבדו כמעט את הכל. נשאר להם מעט מאוד. יש להם כמה טילים. יש להם כמה כטב"מים. יש להם יכולת ייצור מסוימת, לא הרבה". טראמפ הוסיף והתייחס לתקיפות הלילה: "הלילה שוב הכנו בהם חזק מאוד. ועשינו זאת לכבודם של ככל הנראה שלושה פטריוטים גדולים". הנשיא התייחס לשני החיילים האמריקנים שנהרגו בירדן במהלך סוף השבוע, ולדיווח על חייל אמריקני שלישי שנהרג בצפון עיראק במהלך פיצוץ מבוקר.

תקיפות באיראן - צילום: צבא ארה"ב תקיפות באיראן | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:36

ההשלכות על ישראל

כפי שדווח בכיכר השבת, גורמי ביטחון ישראליים ואמריקניים מסרו כי ארצות הברית עדכנה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים. בשלב זה, ארה"ב מעדיפה להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי במפרץ.

עם זאת, במסגרת השיח האסטרטגי בין שתי המדינות, הועלתה אפשרות שהאיראנים יחליטו "לשבור את הכלים" ולירות לעבר ישראל - צעד שיוביל לתגובה ישראלית באיראן. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר היום: "אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע".