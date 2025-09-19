אחרי מעצר חוליית המחבלים שייצרה רקטות באזור הסמוך לרמאללה ותפיסת עשרות הרקטות שהספיקו לייצר, מתפרסם תיעוד ממצלמת אבטחה שתיעדה את רגע מעוף הרקטה, שנחתה בסמוך לכביש 443.

עמית סגל, שפרסם לראשונה את תפיסת חוליית המחבלים, מדווח כי הרקטות שנתפסו הלילה מוכנות לירי היו מכוונות ליישובים מחוץ ליהודה ושומרון.

הלל ביטון רוזן דיווח בערוץ 14 כי במסגרת הפעילות לוחמי הימ"מ ביצעו 'סיר לחץ' על המבנה המופלל בו הסתתרו המחבלים והחלו בביצוע ירי של טילי 'מטאדור' וירי קליעי מסיבי., בעקבות הירי יצאו שלושת החשודים ונעצרו על ידי הכוחות.

בחקירתם המחבלים הודו: "תכננו לבצע ירי רקטי לישובי הארץ". הכוחות השמידו את הרקטות ואת חומרי הנפץ. החשודים הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.