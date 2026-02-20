כיכר השבת
השבוע: כ-100 מבוקשים נעצרו ביו״ש: בתי מחבלים נהרסו ונשק רב נתפס

כוחות הביטחון פעלו במאות פעילויות לסיכול טרור במהלך השבוע האחרון; בין העצורים פעילי חמאס וגורמים שעסקו במימון ובהברחת אמצעי לחימה (ביטחוני)

כוחות צה״ל, שוטרי מחוז ש״י ולוחמי מג״ב פעלו במהלך השבוע האחרון במאות פעילויות מבצעיות ברחבי יהודה ושומרון, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, במסגרת מאמץ מתמשך לסיכול טרור.

במהלך הפעילות נעצרו כ־100 מבוקשים בכלל הגזרות, לצד תפיסת אמצעי לחימה רבים וכספי טרור.

במהלך השבוע נהרסו גם שני בתי מחבלים שלקחו חלק בפיגועים שבהם נרצחו אהרון כהן הי"ד, סרן אלון סקאג׳יו הי"ד ויהונתן דויטש הי"ד, כחלק ממדיניות ההרתעה שמפעילה מערכת הביטחון נגד פעילי טרור.

בין העצורים נמנים פעילים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס, סוחרי אמצעי לחימה וגורמים נוספים שעסקו בקידום פעילות טרור. כמו כן נעצרו פעילים מ״אגודת הצדקה האסלאמית״, שהוגדרה ארגון בלתי חוקי לאחר שנקבע כי היא פועלת בשיתוף פעולה עם חמאס.

(צילום: דובר צה"ל)

במהלך הפעילות נתפסו כלי נשק מסוג M16, אקדחים, תחמושת, אמצעים לייצור נשקים ומטענים, וכן מספר מטענים מוכנים לשימוש. בנוסף נתפסו עשרות אלפי שקלים שיועדו, על פי החשד, למימון פעילות טרור.

המבוקשים ואמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול של שירות הביטחון הכללי ומשטרת מחוז ש״י, וכוחות הביטחון הדגישו כי הפעילות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון תימשך באופן רציף.

