כוחות צה״ל, שוטרי מחוז ש״י ולוחמי מג״ב פעלו במהלך השבוע האחרון במאות פעילויות מבצעיות ברחבי יהודה ושומרון, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, במסגרת מאמץ מתמשך לסיכול טרור.

במהלך הפעילות נעצרו כ־100 מבוקשים בכלל הגזרות, לצד תפיסת אמצעי לחימה רבים וכספי טרור.

במהלך השבוע נהרסו גם שני בתי מחבלים שלקחו חלק בפיגועים שבהם נרצחו אהרון כהן הי"ד, סרן אלון סקאג׳יו הי"ד ויהונתן דויטש הי"ד, כחלק ממדיניות ההרתעה שמפעילה מערכת הביטחון נגד פעילי טרור.

בין העצורים נמנים פעילים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס, סוחרי אמצעי לחימה וגורמים נוספים שעסקו בקידום פעילות טרור. כמו כן נעצרו פעילים מ״אגודת הצדקה האסלאמית״, שהוגדרה ארגון בלתי חוקי לאחר שנקבע כי היא פועלת בשיתוף פעולה עם חמאס.