פצועה קשה בפתח תקווה: אישה נפגעה משברי יירוט, רכבים עלו באש

אישה בת 34 נפצעה הבוקר (שני) באורח קשה בזירת נפילה בפתח תקווה, כתוצאה מפגיעת שברי יירוט.

צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותה לבית החולים בילינסון כשמצבה מוגדר קשה. כמו כן, מספר רכבים בזירה עלו באש, וכוחות כיבוי האש פעלו לכיבוי השריפות תוך כדי סריקות לאיתור נפגעים נוספים.

ראש העיר בזירת הנפילה, הבוקר

חובש רפואת חירום במד"א רונלד קייקוב, שהגיע לזירה, תיאר את המצב: "קיבלנו דיווח על מספר זירות, הגעתי לאחת הזירות עם אמבולנס, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מיידית. מאחורי הבניין ראינו מספר רכבים שעולים באש. תוך כדי פעולות הכיבוי של השריפה אנחנו ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

פרמדיק מד"א נועם דהן הוסיף: "כשהגענו למקום ראינו רכב עם חלונות מנופצים ובתוכו הייתה אישה בת 34 כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות קשות בגופה משברי יירוט. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג הגיע לזירת הנפילה וקיים הערכת מצב יחד עם כוחות המשטרה וכוחות החירום.

האירוע בפתח תקווה מצטרף לשורה של זירות נפילה שדווחו הבוקר ברחבי מרכז הארץ. בחיפה, חולצו שני לכודים ללא רוח חיים מהריסות בניין שנפגע מפגיעה ישירה של טיל איראני. בתל אביב, אישה כבת 90 נפצעה קשה בדרכה למרחב המוגן.