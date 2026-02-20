כיכר השבת
מחבל חצה את הקו הצהוב בדרום הרצועה – וחוסל מהאוויר

כוחות גולני זיהו את החשוד מתקרב לעברם באופן שהיווה איום מיידי | חיל האוויר הוזנק בהכוונת הכוחות בשטח וחיסל את המחבל | בצה״ל מדגישים: הכוחות פרוסים בהתאם להסכם ויפעלו מול כל איום (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר היום (שישי), כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני הפועלים בדרום זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהוגדר כאיום מיידי.

על פי הודעת דובר צה״ל, מיד לאחר הזיהוי הוזנק חיל האוויר, ובהכוונת הכוחות הפועלים בשטח בוצעה תקיפה ממוקדת שבמהלכה חוסל המחבל, במטרה להסיר את האיום על הלוחמים.

בצה״ל ציינו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, והדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

