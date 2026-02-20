מחבל חצה את הקו הצהוב בדרום הרצועה – וחוסל מהאוויר

מוקדם יותר היום (שישי), כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהוגדר כאיום מיידי.

על פי הודעת דובר צה״ל, מיד לאחר הזיהוי הוזנק חיל האוויר, ובהכוונת הכוחות הפועלים בשטח בוצעה תקיפה ממוקדת שבמהלכה חוסל המחבל, במטרה להסיר את האיום על הלוחמים.

בצה״ל ציינו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, והדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל.