( צילום: דובר צה"ל )

יממה אחרי פגיעת הכטב"ם באילת, שהביאה לפגיעת לפחות 2 איש ביומו השני של ראש השנה, חיל האוויר יצא היום (חמישי) לתקיפה נוספת בצנעא שבתימן - התקיפה הגדולה והעצימה ביותר של חיל האוויר במדינה.

"עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר, תקפו באמצעות יותר מ-65 חימושים ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בתימן", נמסר הערב מדובר צה"ל. צפו בתיעודים מההיערכות לתקיפה ומהמראת מטוסי חיל האוויר. בתקיפה לקחו חלק כ-20 מטוסי קרב וכן נעשה שימוש ⁠במספר החימושים הגבוה ביותר אשר הוטלו בתקיפה של חיל האאוויר בתימן - מעל ל-65 חימושים.

מדובר בתקיפה מספר 15 בתימן במרחק של 2,200 ק״מ. במסגרת התקיפה נתקפו ⁠7 מטרות בהם 5 מפקדות בתפיסות ו-2 מחסני אמל״ח. כמו כן ⁠במהלך התקיפה בוצעו תדלוקים אוויריים.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל השלים גל תקיפה רחב נגד מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בצנעא שבעומק תימן. עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן.

"בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא. התקיפות בוצעו נוכח התקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".

עוד מסר דובר צה"ל כי "מנגנון הביטחון והמודיעין, הוא אחד ממנגנוני ביטחון הפנים של שלטון הטרור החות'י, הלוקח חלק בפעולות טרור ותורם באופן ישיר לקידום פעילויות צבאיות נגד מדינת ישראל המערערות את היציבות במזרח התיכון. כמו כן, עוסק בדיכוי מתנגדי המשטר תוך שימוש בבתי כלא פוליטיים ועינויים.

"המחנות הצבאיים שהותקפו משמשים את שלטון הטרור לאחסנת אמצעי לחימה וכן עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל. שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינת מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

"צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, יוציא לפועל פעולות התקפיות נוספות בקרוב למול החות'ים, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש".