מועצת יש"ע הביעה הבוקר (שני) תמיכה מלאה במפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, בעקבות החלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ להדיחו מתפקידו. בהודעה שפורסמה, ציינו ראשי המועצות כי "האלוף בלוט הקדיש את חייו לביטחון המדינה" וכי "מנהיגותו הצבאית ההתקפית בשטח הביאה להצלחות גדולות במלחמה בטרור".

ההודעה מגיעה לאחר שכ"ץ הכריז אמש בשידור חי בערוץ 14 על מינוי האלוף דדו בר כליפא, ראש אכ"א, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז במקום בלוט. ההכרזה החריגה עוררה סערה פוליטית וביקורת חריפה מימין ומשמאל.

במועצת יש"ע הדגישו את העבודה ההדוקה והמכבדת של האלוף בלוט עם ההתיישבות ביהודה ושומרון. "יחד עם העבודה ההדוקה והמכבדת עם ההתיישבות, הוא הוביל להצלחות גדולות", נכתב בהודעה.

ראשי המועצות הביעו גם תמיכה בשר הביטחון כ"ץ, תוך שהם מציינים כי הוא "מוביל מהפכה של ממש בחיזוק ביטחון ישראל, בהכרעת הטרור ובפיתוח ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן".

על פי ההודעה של מועצת יש"ע, ראשי הרשויות ייפגשו היום אחר הצהריים עם שר הביטחון כ"ץ.

ההדחה של בלוט עוררה ביקורת חריפה גם מגורמים צבאיים. תת אלוף במיל' עופר וינטר תקף בחריפות את האופן בו בוצעה ההדחה. "האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור", אמר וינטר. "שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך".