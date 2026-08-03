כיכר השבת
תמיכה אחרי ה"הדחה"

בצל הסערה: מועצת יש"ע מחזקת את האלוף אבי בלוט ותיפגש עם שר הביטחון

לאחר הסערה סביב ה"הדחה", ראשי מועצת יש"ע מביעים תמיכה מלאה במפקד פיקוד המרכז: "מנהיגותו ההתקפית הביאה להצלחות גדולות במלחמה בטרור" | ראשי הרשויות ייפגשו עם שר הביטחון (צבא)

1תגובות
השר כ"ץ והאלוף בלוט (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90, דובר צה"ל)

מועצת יש"ע הביעה הבוקר (שני) תמיכה מלאה במפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, בעקבות החלטת שר הביטחון להדיחו מתפקידו. בהודעה שפורסמה, ציינו ראשי המועצות כי "האלוף בלוט הקדיש את חייו לביטחון המדינה" וכי "מנהיגותו הצבאית ההתקפית בשטח הביאה להצלחות גדולות במלחמה בטרור".

ההודעה מגיעה לאחר שכ"ץ הכריז אמש בשידור חי בערוץ 14 על מינוי האלוף דדו בר כליפא, ראש אכ"א, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז במקום בלוט. ההכרזה החריגה עוררה סערה פוליטית וביקורת חריפה מימין ומשמאל.

במועצת יש"ע הדגישו את העבודה ההדוקה והמכבדת של האלוף בלוט עם ההתיישבות ביהודה ושומרון. "יחד עם העבודה ההדוקה והמכבדת עם ההתיישבות, הוא הוביל להצלחות גדולות", נכתב בהודעה.

ראשי המועצות הביעו גם תמיכה בשר הביטחון כ"ץ, תוך שהם מציינים כי הוא "מוביל מהפכה של ממש בחיזוק ביטחון ישראל, בהכרעת הטרור ובפיתוח ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן".

על פי ההודעה של מועצת יש"ע, ראשי הרשויות ייפגשו היום אחר הצהריים עם שר הביטחון כ"ץ.

ההדחה של בלוט עוררה ביקורת חריפה גם מגורמים צבאיים. תת אלוף במיל' עופר וינטר תקף בחריפות את האופן בו בוצעה ההדחה. "האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור", אמר וינטר. "שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך".

שר הביטחון כ"ץ עם האלוף בלוט (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

גם ראש מועצת בית אל, שי אלון, הביע ביקורת קשה. "בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים", אמר אלון. "פניתי לראש הממשלה כדי להסיר את החרפה הזו".

מצד הובהר כי דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. "האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא", נמסר מדובר צה"ל. "אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו".

צה"לישראל כץמועצת יש"עאייל זמירפיקוד המרכזאבי בלוט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מועצת יש״ע שיתפה פעולה עם ההתנתקות ובנט צמח בערוגותיה
חשוד ביותר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר