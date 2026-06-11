סֵדֶר הֲלָכָה יאכלו ענבים וישבעו: האם מותר לתלוש ענב רקוב מהאשכול? • צפו קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, פירות בשבת קיץ: האם מותר להסיר את הענבים הרקובים מתוך האשכול, והאם מותר לברור פסולת לכבוד אורחים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)