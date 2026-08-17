סֵדֶר הֲלָכָה הבנים התרחקו מדרך התורה? הסגולה המיוחדת לחודש אלול • צפו קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, השיבנו: הסגולה המיוחדת לחודש אלול ועשרת ימי תשובה, להשיב לבבות שהתרחקו מדרך התורה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)