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הבנים התרחקו מדרך התורה? הסגולה המיוחדת לחודש אלול • צפו

קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, השיבנו: הסגולה המיוחדת לחודש אלול ועשרת ימי תשובה, להשיב לבבות שהתרחקו מדרך התורה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הבנים התרחקו מדרך התורה? הסגולה המיוחדת לחודש אלול
הבנים התרחקו מדרך התורה? הסגולה המיוחדת לחודש אלול
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