סֵדֶר הֲלָכָה הבנים התרחקו מדרך התורה? הסגולה המיוחדת לחודש אלול • צפו קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, השיבנו: הסגולה המיוחדת לחודש אלול ועשרת ימי תשובה, להשיב לבבות שהתרחקו מדרך התורה • צפו בפינת ההלכה (יהדות) היהרב יעקב סיניכיכר השבת | 16:00 הבנים התרחקו מדרך התורה? הסגולה המיוחדת לחודש אלול10100:00/3:11הבנים התרחקו מדרך התורה? הסגולה המיוחדת לחודש אלולאיפה נחמן קינן? אחיו בריאיון מהשטח על החיפושים והתעלומה | צפו יוסי סרגובסקי|15:27היום יוכרע הכח החרדי במפלגת הליכוד | אלפי חסידים משפיעים בפריימריז - לא כולם דרך רוזנבויםשאול כהנא|15:08• "סדר הלכה": לכל הפינות הקודמות - לחצו כאןעוד באותו נושאחוזרים ללימודים: האם אתם צריכים לברך 'הגומל'? • צפוהרב יעקב סיני|13.08.26 הרב עובדיה יוסףאלולחזרה בתשובהסגולההרב יעקב סיניקול סיניסדר הלכהסגולה לחזרה בתשובה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:אימה בעיר החרדית: הטיח את פניו ברכב והכה אותו עד שאיבד הכרה מישאל לוי|10:42באזור החרדי בעיר הנופש: פעוט בן שנה נדרס ברחוב - מצבו קשהמישאל לוי|16.08.26הבחור החסידי נעלם כבר כמעט שבוע ואין קצה חוט: "כאילו בלעה האדמה"נחמן שטרנהרץ|16.08.26אולי גם יעניין אותך:תקדים בעיתונות החרדית: המודיע ישלם 230 אלף שקל | זו הסיבהקובי ישראל|16.08.26עם גמלים ובתי אבן: הצגת הענק באידיש ששיגעה את הציבור החרדי | תיעוד מרהיבחיים רוזנבוים|16.08.26ניגון סליחות בחצר בעלזא; החסידים פצחו ב"המבדיל" במנגינה ספרדיתחיים רוזנבוים|16.08.26
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