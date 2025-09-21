מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא נאום ביום שישי לרגל יום השנה לחיסול צמרת כוח רדוואן והעומד בראשו איבראהים עקיל, בו התייחס להשלכות תקיפת צה"ל בקטאר, וטען כי "הדרך היחידה להתמודד עם הסכנה היא להתאחד נגד האויב המשותף - האיום מישראל הוא מקיף וכולל את כולם".

בדבריו, קאסם גם פנה לסעודיה: "אני קורא לסעודיה לפתוח דף חדש עם ההתנגדות, על סמך שיח המבוסס על העובדה שישראל היא האויב, לא ההתנגדות; שיח המקפיא חילוקי דעות מהעבר".

לדברי קאסם, על סעודיה לפתוח פרק חדש עם חיזבאללה על בסיס הנקודות הבאות:

דיאלוג לפתרון הבעיות שישרת את האינטרסים.

בבסיס הדיאלוג - ישראל היא האויב ולא חיזבאללה.

הדיאלוג יסיר את חילוקי הדעות בעבר כדי להיות מופנים נגד ישראל.

הנשק של חיזבאללה מיועד נגד ישראל ולא נגד לבנון או סעודיה או כל גורם אחר באזור.

הנשק של חיזבאללה חיזבאללה נועד לספוג את המכות מישראל במקום המדינות באזור.

פלסטין היא חלק מתנועת ההתנגדות העומדת כנגד ההתפשטות הישראלית.

לפי קאסם, המטרה של הדיאלוג היא ליישר קו עם זה שישראל היא אופייני למרות כל חילוקי הדעות בעבר.

מקורות המעורים בעמדה הסעודית באשר להצעת מנהיג חיזבאללה נעים קאסם לדיאלוג בין ארגון הטרור לממלכה, מסרו לערוץ סקיי בערבית האמירותי כי "בריתות נכרתות בין מדינות ואם חיזבאללה רציני בכל הקשור לפתיחת דף חדש עם ריאד, הרי שעליו למלא אחר החלטות המדינה הלבנונית".

במקביל, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם טען כי מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מאיים במלחמת אזרחים. "אין כיום בלבנון אף אחד שרוצה במלחמת אזרחים, והאיומים או הרמזים לכך – פסולים לחלוטין", אמר סלאם בתגובה לדבריו של קאסם, שאמר כי הארגון לא יאפשר לממשלת לבנון לפרק אותו מנשקו, ואיים כי במקרה שכזה "לא יהיו חיים בלבנון".

ראש הממשלה דחה בנוסף את הטענות שלפיהן ממשלתו פועלת לקידום אינטרס אמריקני-ישראלי, והבהיר כי "אין אף צד בלבנון שמוסמך לשאת נשק מחוץ חוץ מהצבא וכוחות הביטחון של המדינה".