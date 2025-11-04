ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 - עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון. כך על פי דיווח הערב (שלישי) ברויטרס.

לפי שני גורמים אמריקנים שצוטטו בדיווח, הבקשה הועברה ישירות לנשיא טראמפ מוקדם יותר השנה, ולאחר בחינה ממושכת הגיעה כעת לדרג הבכיר במשרד ההגנה. הפנטגון סיים את ההערכה המקצועית, והנושא עלה לשולחנו של מזכיר ההגנה. עם זאת, עדיין נדרשים אישור קבינט, חתימה של טראמפ והודעה לקונגרס בטרם תצא העסקה לפועל.

על פי הדיווח, בממשל הדגישו כי טרם התקבלה החלטה סופית, אך עצם ההתקדמות - לראשונה מזה שנים - מעידה על פתיחות גוברת מצד וושינגטון לאפשר לסעודים לרכוש את המטוס החמקן של "לוקהיד מרטין". במשרד ההגנה ובבית הלבן סירבו להתייחס לדיווח, ודובר החברה אמר כי מדובר בעסקת נשק בין ממשלות בלבד.

נזכיר, כי כיום ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שמחזיקה במטוסי F-35. כל מכירה של המטוס למדינה ערבית נבחנת בארה"ב תחת העיקרון של שמירה על "היתרון האיכותי" של ישראל. בממשל ביידן נבחנה בעבר עסקה דומה כחלק ממאמצים לשלב את סעודיה במהלך נורמליזציה עם ישראל, אך זו נבלמה.

העסקה הדרמטית באה פחות משבועיים לפני ביקורו הצפוי של יורש העצר מוחמד בן סלמאן בוושינגטון. זהו ביקורו הראשון של בן סלמאן בארצות הברית מאז רצח העיתונאי ג'מאל חאשוקג'י בקונסוליה הסעודית באיסטנבול ב-2018 - אירוע שהוביל אז למשבר ביחסים בין ריאד לוושינגטון.