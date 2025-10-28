צבא לבנון אזל ממלאי חומרי הנפץ שלו לאחר שפוצץ עשרות מחסני נשק של חיזבאללה בדרום המדינה, במסגרת יישום הסכם הפסקת האש שנחתם עם ישראל ומחייב את פירוק המיליציה השיעית מנשקה עד סוף השנה, כך דווח היום (שלישי) ב'רויטרס'.

לפי מקורות ביטחוניים ולבנוניים, למרות המחסור הצבא ממשיך בקצב מואץ את מבצעי הסריקה והאיתור של אמצעי לחימה מוסתרים לאורך הגבול עם ישראל.

עד לא מזמן קשה היה להעלות על הדעת שהצבא הלבנוני יפעל כך נגד חיזבאללה, אך מאז המלחמה עם ישראל בשנה שעברה, שבה נהרגו אלפי מחבלי הארגון ומרבית בכיריו, כוחו הצבאי והפוליטי נשחק קשות. על פי ההסכם שנחתם בנובמבר 2024, רק כוחות המדינה רשאים לשאת נשק בלבנון, וחיזבאללה אמור להתפרק מנשקו לפחות בדרום. הארגון עצמו אינו חתום על ההסכם אך התחייב לכבד את הפסקת האש.

בינתיים, הצבא הלבנוני אוטם אתרי אחסון נשק שנחשפו במקום להשמידם, עד שתגיע מארצות הברית אספקה חדשה של חומרי נפץ וציוד הנדסי. בספטמבר בלבד אותרו תשעה מחסני נשק נוספים ונאטמו עשרות מנהרות. ארצות הברית הודיעה על סיוע חירום של 14 מיליון דולר לחומרי הריסה, לצד חבילת סיוע כוללת של 192 מיליון דולר לצבא הלבנוני. השליחה האמריקנית הבכירה מורגן אורטגוס הגיעה לביירות כדי לעקוב מקרוב אחרי ההתקדמות.

הפעולות מתבצעות על סמך מידע שמתקבל ממנגנון תיאום משותף לישראל, לבנון, ארצות הברית, צרפת וכוחות יוניפי״ל. על פי המקורות, כמות הדיווחים על אתרי נשק גבוהה עד כדי כך שהצבא מתקשה לעמוד בקצב הבדיקות. ביוני כבר אזל מלאי חומרי הנפץ, ובאוגוסט נהרגו שישה חיילים בעת שניסו לנטרל מחסן נשק של חיזבאללה.

לפי עשרת גורמים לבנוניים ובינלאומיים שדיברו עם רויטרס, הצבא מתכוון להשלים את טיהור דרום לבנון עד סוף השנה. אם אכן יעמוד ביעד הזה, מדובר יהיה בהישג יוצא דופן למוסד צבאי שבמשך שנים נמנע מלהתעמת עם חיזבאללה. עם זאת, כל הגורמים מודים כי הדרך צפונה ומזרחה תהיה מסובכת בהרבה מבחינה פוליטית.

בממשלה הוחלט על תוכנית חמש-שלבית להשתלטות הדרגתית של המדינה על כלל אמצעי הלחימה, תחילה בדרום ובהמשך בצפון ובבקעת הלבנון. הצבא מקפיד לפעול בזהירות כדי למנוע עימות עם האוכלוסייה השיעית ולתת זמן למערכת הפוליטית לגבש הסכמה רחבה יותר. חיזבאללה מצדו נמנע מעימותים בדרום אך הצהיר בפומבי שלא יוותר על נשקו בשאר חלקי המדינה. נעים קאסם, סגנו של מזכ״ל הארגון, אף הזהיר כי התקדמות מהירה מדי עלולה להצית עימות עם הקהילה השיעית.

הצבא חושש שפיצול פנימי עלול לשחזר את הקרעים מהמלחמה האזרחית. לכן הוא מתנהל באיטיות ובחשאיות, מבלי לפרסם תמונות מהמבצעים או לציין רשמית שהנשק שייך לחיזבאללה.

חיזבאללה טוען כי הצבא אחראי בלעדית לשטח שמדרום לנהר הליטני, אך כל צעד צפונה ידרוש הסכמה פוליטית. הארגון ממשיך בדיונים פנימיים על עתיד נשקו, ומקורביו רומזים כי יתכן שיסכים לוויתורים מסוימים אם ישראל תפסיק את תקיפותיה ותאפשר שיקום כפרים שיעיים שנהרסו. אחרים מדגישים כי לא יוותר כלל על ארסנל הטילים האסטרטגיים המאוחסן בבקעת הלבנון.

בינתיים וושינגטון מפעילה לחץ כבד לקדם את תהליך הפירוק גם מעבר לדרום. גורמים אמריקניים מזהירים כי אם הצבא לא יעמוד ביעד דצמבר, ישראל עלולה לפעול בעצמה. דובר מחלקת המדינה הצהיר כי ארצות הברית תומכת "במלוא העוצמה בהחלטה האמיצה וההיסטורית של לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו", והוסיף כי "העולם כולו עוקב בדריכות".