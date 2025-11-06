ברקע ההתחממויות בגזרת לבנון, וברקע סירוב ארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו, אלוף פיקוד הצפון רפי מילוא נפגש הערב (חמישי) עם ראשי רשויות בצפון הארץ והתייחס לאירועים בגזרה.

האלוף סיפק אמירה המעוררת סערה וטען כי ״אנחנו מבינים שאנו חייבים להיות נחושים ולהמשיך לתקוף, לפגוע ולהשמיד כדי לשמור את חיזבאללה מוחלש".

עוד הוסיף אלוף הפיקוד: "לא נאפשר לחיזבאללה להתבסס ולהתארגן בגבולות שלנו, לא ניתן לו להתאושש. נמשיך לתקוף ולפעול במרחב האבטחה ובחזית, כחיץ לפני התושבים, ובעיקר נמשיך לעקוב אחרי כל איום שאנחנו רואים ולפעול כנגדו".

בסיום אמר: "נמשיך לפעול בצורה אינטנסיבית ובאופן התקפי ורציף כפי שאנו פועלים בשנה האחרונה, וכפי שפעלנו היום - למען המשך קיום שגרה אזרחית בישובים וצמיחת הצפון״.

מוקדם יותר היום, הודיעו בצה״ל: כי "תקפו לפני זמן קצר, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון".

בצה"ל מרחיבים על התקיפה: "התשתית שימשה לייצור ציוד שבעזרתו מחבלי הארגון פעלו לשיקום תשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך המלחמה".

עוד נכתב בהודעה: "פעילותם של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בתשתית היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על שטח מדינת ישראל".