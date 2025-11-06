כיכר השבת
כניעה לטרור?

מפקד פיקוד הצפון על זירת לבנון: "צריך לשמר את חיזבאללה מחולש"

מפקד פיקוד הצפון האלוף מילוא נפגש הערב עם ראשי רשויות בצפון הארץ, ברקע ההתפתחויות בזירה לבנון | לטענתו: ״אנחנו חייבים להיות נחושים ולהמשיך לתקוף, לפגוע ולהשמיד כדי לשמור את חיזבאללה מוחלש״ (צבא)

גבול ישראל - לבנון (צילום: אייל מרוגלין - פלאש 90)

ברקע ההתחממויות בגזרת לבנון, וברקע סירוב ארגון הטרור להתפרק מנשקו, אלוף פיקוד הצפון רפי מילוא נפגש הערב (חמישי) עם ראשי רשויות בצפון הארץ והתייחס לאירועים בגזרה.

האלוף סיפק אמירה המעוררת סערה וטען כי ״אנחנו מבינים שאנו חייבים להיות נחושים ולהמשיך לתקוף, לפגוע ולהשמיד כדי לשמור את חיזבאללה מוחלש".

עוד הוסיף אלוף הפיקוד: "לא נאפשר לחיזבאללה להתבסס ולהתארגן בגבולות שלנו, לא ניתן לו להתאושש. נמשיך לתקוף ולפעול במרחב האבטחה ובחזית, כחיץ לפני התושבים, ובעיקר נמשיך לעקוב אחרי כל איום שאנחנו רואים ולפעול כנגדו".

בסיום אמר: "נמשיך לפעול בצורה אינטנסיבית ובאופן התקפי ורציף כפי שאנו פועלים בשנה האחרונה, וכפי שפעלנו היום - למען המשך קיום שגרה אזרחית בישובים וצמיחת הצפון״.

מוקדם יותר היום, הודיעו בצה״ל: כי "תקפו לפני זמן קצר, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום ".

בצה"ל מרחיבים על התקיפה: "התשתית שימשה לייצור ציוד שבעזרתו מחבלי הארגון פעלו לשיקום תשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך המלחמה".

עוד נכתב בהודעה: "פעילותם של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בתשתית היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על שטח מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר