יואי מוכניק בגרסה ווקאלית מלהיבה: "ליגות העל"

קרדיטים:

מילים ולחן: יואי מוכניק

שירה וקולות: יואי מוכניק

עיבוד ווקאלי: שוע סורשר

מילים ותרגום:

Thirteen year ago

לפני שלוש עשרה שנה

A star was born

נולד כוכב

When you were three years old

כשהיית בן שלוש

your hair was shorn

גולח ראשך

Ever since that day

מאותו יום ואילך

You've dressed as a Jew

לבשת בגדי יהודי

Living your whole life

חיית את כל חייך

Practicing what's true

בדבקות באמת ובמצוות

But today

אבל היום

When you play

כשתשחק

It's for real

זה אמיתי

Its for points

זה עם נקודות

Chorus:

פזמון:

Welcome to the Major Leagues

ברוך הבא לליגת העל

Every Mitzvah that you do it counts

כל מצווה שלך נחשבת

Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov x2

מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב x2

So Step up and take your stance

אז עמוד איתן וקח את מקומך

Smash the ball as hard as you can

חבוט בכדור בכל כוחך

Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov x2

מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב x2

I'm still here to coach and help you along

אני עדיין כאן לאמן ולעזור לך

But now it's time to get out there and sing your own song

אבל כעת הגיע הזמן לצאת ולשיר את שירך שלך

Find your holy mission a Mitzvah you love

מצא את שליחותך הקדושה, את המצווה שאתה אוהב

Bring Moshiach Now

הבא את המשיח עכשיו

Cuz' enough is enough

כי די, הגיע הזמן

Bridge:

קטע מעבר:

Jump jump up and down

קפוץ, קפוץ למעלה ולמטה

Dance dance round and round

רקוד, רקוד סחור סחור

Today is like your wedding day

היום הוא כמו יום חתונתך

So dance the night away

אז רקוד כל הלילה

x4

x4

Its a happy day for you

זהו יום שמח בשבילך

And for every single Jew

ובשביל כל יהודי

For the gantzeh Mishpacha

למען כל המשפחה

Vegam Lekudsha Berich Hu

וכן לקדושא בריך הוא