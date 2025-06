צבי זילברשטיין ו'היום השמיני' נלחמים בדחיינות בסינגל מלהיב

עם כל מה שהחיים, המשפחה והעבודה שואבים מאיתנו מכל כיוון, נהיה קל מדי לומר “אעשה את זה מחר” או “נדחה לשבוע הבא”. אבל צבי זילברשטיין ו'היום השמיני' באים עם תזכורת חזקה: אל תחכה. תפסיק לדחות. פשוט תעשה.

הסינגל החדש שלהם - "GET IT DONE", בקצב קאנטרי-רוק מדבק, זורק אותנו הישר אל הלב של האמירה הידועה: "אֱמוֹר מְעַט וַעֲשֵׂה הַרְבֵּה". פחות דיבורים, יותר מעשים. שיר חד, מלא מרץ, שמכוון בדיוק לאזורי ה"נו באמת, תתחיל כבר" של כל אחד מאיתנו.

קרדיטים:

לחן: צבי זילברשטיין ואיצי וואלדנר

עיבוד: צבי זילברשטיין ודני גרוס

מילים: צבי זילברשטיין ושמואל מרקוס