מקהלת משאלות מארחת את אהרן רזאל במחרוזת משיריו 

מקהלת משאלות במחרוזת משירי הזמר והיוצר האהוב אהרן רזאל שחוגג 30 שנות יצירה מוזיקלית ובהשתתפותו.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של מנצח המקהלה, דניאל ישי.

קרדיטים:

משאלות (לפי סדר קטעי הסולו)

הראל גם זו לטובה

הראל סגל

איתמר חסאן

שלמה חיים חתן

אלדר גלאם

אחיה בדש

הוקלט בין השנים 2023-2025

עיבוד והפקה מוזיקלית: דניאל ישי

שירים ומילים:

1. זמן הגאולה

הגיע זמן הגאולה

הגיע הזמן הגאולה

אני שומע ינון ואליה

הגיע זמן הגאולה

הגיע זמן גאולתכם

אני שומע ינון ואליה

2. קבעתי את מושבי (סולן: הראל גם זו לטובה)

אבל אני קבעתי את מושבי

פה בבית המדרש

3. תן לי את היום הזה (סולן: הראל סגל)

לא אביט לאחוריי

השביל פתוח לפניי

לא יכולתי לחכות

ארכו לי לילותיי

תן לי את היום הזה

תן לי את היום הזה

עגלה עוברת וקוראת אליי

בוא עלה

4. הסנה בוער (סולן: איתמר חסאן)

והנה הסנה

והנה הסנה

הסנה בוער

הסנה בוער

הסנה בוער באש

והסנה איננו אוכל

והסנה איננו אוכל

והסנה איננו אוכל

הסנה בוער

הסנה בוער

הסנה בוער באש

והסנה איננו אוכל

5. זה העסק שלנו (סולן: שלמה חיים חתן)

זה העסק שלנו לעסוק בדברי תורה

זה העסק שלנו לעסוק בדברי תורה

להפיח חיים בעניינים הקשים

בתורתנו הקדושה

להפיח חיים בעניינים הקשים

בתורתנו הקדושה

6. ימי צפת (סולן: אלדר גלאם)

השמים שפתחת מעליי

שתקתי ושמעת תפילותיי

היית לי עמוד אש בלי לבקש

עמוד ענן

בשביל חדש וישן

השמים שפתחת מעליי

אני שתקתי ושמעת תפילותיי

היית לי עמוד אש בלי לבקש

עמוד ענן

ולא שאלתי אותך לאן

7. קום צא לשדה (אהרן רזאל יחד עם שלמה חיים חתן)

קום צא לשדה

היה לבד

קום תראה איך פרות רועות לאט

קום צא לעצים

צא לפרחים

לך על הרים בין הסלעים

דבר עם עננים

בקש מהם גשמים

אז קום צא לשדה היה אחד

8. הגיבן הקדוש (סולן: הראל גם זו לטובה)

הדבר הכי גדול

הכי גדול בעולם

הוא לעשות טובה למישהו אחר

הדבר הכי גדול בעולם

הוא לעשות טובה למישהו אחר

9. עשרה בני אדם

אין ישראל נגאלין

לא מתוך הצער

ולא מתוך השעַבוד

ולא מתוך הטִלטוּל

ולא מתוך הטירוף

ולא מתוך הדחק

ולא מתוך שאין להם מזונות

(סולן: אחיה בדש)

אלא מתוך עשרה בני אדם

שהם יושבים זה עם זה

וכל אחד מהם קורא ושונה

עם חברו

וקולם נשמע

עשרה בני אדם

שהם יושבים זה עם זה

וכל אחד מהם קורא ושונה

עם חברו

וקולם נשמע

10. מנגינה מתוך "כשיבואו לפנות את ביתי"