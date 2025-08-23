כיכר השבת
לכבוד אלול:

הסיפור החסידי הישן מקבל מנגינה מלהיבה: "משל למלך"

הזמר והיוצר שמוליק סופר בביצוע מיוחד למילים שכתב סבו הרב יחזקאל סופר ובלחן חב"די ישן. ההפקה המוזיקלית של סופר עצמו (סינגלים וקליפים)

''משל למלך'' - ניגון חב''ד שמקבל תפנית מעניינת עם חיבור למילות המשל הידוע שאדמו''ר הזקן מביא בליקוטי תורה על חודש אלול. חיבור המילים לניגון נעשה ע''י לא אחר מאשר סביו של הזמר שמוליק סופר, הרב יחזקאל סופר.

מוסבר בחסידות שחודש אלול הוא זמן של "המלך בשדה" – כמו מלך שיוצא מהארמון לשדה, וכל אחד יכול לגשת אליו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. כך גם הקב״ה מתקרב לכל יהודי, בלי מחיצות ובלי תנאים.

זה קשור לראשי התיבות אלו״ל – "אני לדודי ודודי לי": באלול הדגש הוא על ה״אני לדודי״ – העם יוזם את ההתקרבות למלך, ומתוך זה זוכים אח״כ ב״ודודי לי״ בראש השנה ויום כיפור, כשהקב״ה מגלה אהבה גלויה חזרה לישראל.

קרדיטים:

לחן: ניגון חב''ד

מילים: ליקוטי תורה

חיבור: הר' יחזקאל סופר

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק סופר

מילים:

"משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה.

ואז רשאים ויכולים כל מי שרוצה לצאת ולהקביל פניו

והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם.

אני לדודי ודודי לי

הרועה בשושנים"

