נהוראי אריאלי בסינגל שני מתוך האלבום: "עוד יום למזכרת"

הזמר והיוצר נהוראי אריאלי בסינגל נוסף מתוך האלבום שבדרך - "עוד יום למזכרת". המילים והלחן של אריאלי ואילו ההפקה המוזיקלית של איתמר שקדי (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר נהוראי אריאלי משיק את שירו החדש “עוד יום למזכרת”, שיר שני מתוך אלבום ה-EP שבדרך. מדובר בבלדה עוצמתית ונוגעת ללב, שמדברת על ההתמודדות היומיומית של כל אדם - הפחדים, השאלות, וגם ההזדמנויות שצצות מחדש עם כל בוקר.

השיר מלווה בטקסט כנה ואישי, שמצליח לגעת בדיוק במקום שבו כולנו פוגשים את עצמנו: ברגעים של ספק, בלילות ללא תשובות, ובאותו אור ראשון שמזכיר לנו, כל יום הוא מתנה, וכל נשימה היא הזדמנות להתחיל מחדש.

בין השורות נחשף מסר מעצים: “בנאדם לא קמת בטעות, הכול בסדר וכל יום זו הזדמנות”. נהוראי בוחר להעניק לשיר גוון אופטימי ומחזק, כזה שמסוגל להפוך את הרגעים הקטנים של חוסר וודאות ליום מלא משמעות – ליום למזכרת.

השיר עטוף בעיבוד מרגש והפקה מוקפדת, המשלבים נגיעות אקוסטיות עדינות לצד הפקה מודרנית וחמה, ומדגישים את הקול הייחודי של אריאלי.

אריאלי: “כתבתי את השיר הזה מתוך חוויה אישית של חיפוש ותהייה, כולנו לפעמים שואלים שאלות שאין להן מענה מיידי, אבל בסוף היום – עצם זה שאנחנו כאן, זו כבר מתנה. רציתי להזכיר לעצמי ולאנשים סביבי, שכל יום חדש הוא עוד יום למזכרת.”

קרדיטים:

מילים ולחן: נהוראי אריאלי

עיבוד והפקה מוזיקלית: איתמר שקדי

