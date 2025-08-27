הרבנית ימימה מתארחת בשיר האלול של בנה: "המלך בשדה"

קרדיטים:

מילים ושירה: בן יעקב/הרבנית ימימה מזרחי

לחן: רוני שכטר ובן יעקב מזרחי

הפקה: יפתח דקל

מילים:

ופתאום, יום אחד, המלך בשדה. חיכינו לו כל כך.

וכשפגשנו בו בשדה,

התחבאנו מאחורי עצי הגן.

לא ידענו מה לעשות עם ההתגלות הגדולה הזו, עם הקרבה..

ו

האמת שזה מפחיד לראות אותך

והאמת שזה מפחיד להיפגש

כי כבר מזמן לא ראיתי אותך, כל כך קרוב

והאמת שאני קצת מתרגש

ואולי גם מפחד

ואולי קצת מתבייש, שהתרחקתי, שהתרחקת

אבל עכשיו..

המלך,המלך בשדה

המלך בשדה, (וגם אני כאן עם ה)

המלך, המלך בשדה

המלך בשדה

והאמת שאני אוהב אותך

והאמת שגם אתה, מחכה לי

והאמת שאנחנו יחד, וזה רק נדמה לפעמים

שרחוק שחשוך שכואב שעצוב

שאתה לא כאן, ושאני מורד, אבל עכשיו..

המלך, המלך בשדה

המלך בשדה,(וגם אני כאן עם ה)

המלך, המלך בשדה

המלך בשדה