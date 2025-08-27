כיכר השבת

הרבנית ימימה מתארחת בשיר האלול של בנה: "המלך בשדה"

הזמר והיוצר בן יעקב מזרחי מארח את אמו הרבנית ימימה מזרחי בשיר אותו כתבו יחד. הלחן של מזרחי ושל רוני שכטר ואילו ההפקה המוזיקלית של יפתח דקל (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ושירה: בן יעקב/הרבנית ימימה מזרחי

לחן: רוני שכטר ובן יעקב מזרחי

הפקה: יפתח דקל

מילים:

ופתאום, יום אחד, המלך בשדה. חיכינו לו כל כך.

וכשפגשנו בו בשדה,

התחבאנו מאחורי עצי הגן.

לא ידענו מה לעשות עם ההתגלות הגדולה הזו, עם הקרבה..

ו

האמת שזה מפחיד לראות אותך

והאמת שזה מפחיד להיפגש

כי כבר מזמן לא ראיתי אותך, כל כך קרוב

והאמת שאני קצת מתרגש

ואולי גם מפחד

ואולי קצת מתבייש, שהתרחקתי, שהתרחקת

אבל עכשיו..

המלך,המלך בשדה

המלך בשדה, (וגם אני כאן עם ה)

המלך, המלך בשדה

המלך בשדה

והאמת שאני אוהב אותך

והאמת שגם אתה, מחכה לי

והאמת שאנחנו יחד, וזה רק נדמה לפעמים

שרחוק שחשוך שכואב שעצוב

שאתה לא כאן, ושאני מורד, אבל עכשיו..

המלך, המלך בשדה

המלך בשדה,(וגם אני כאן עם ה)

המלך, המלך בשדה

המלך בשדה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר