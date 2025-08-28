ביני לנדאו שר ניגוני חב"ד: "ניגון לחסידי הצמח צדק"

הרגשתם פעם געגוע למשהו לא מוסבר? מן כמיהה מעורבת בשמחה והוקרת תודה ותפילה? מן רצון לפרוש כנפיים ולהמריא אל על, מעל גבולות הגוף והזמן?
כנראה שזאת הנשמה שלכם!! שמתגעגעת וכמהה למזון רוחני תחושות מיוחדות שכאלה, יכולות להיווצר משמיעת ניגון קדוש, שמעורר את הנשמה, ואין מתאים לכך מימים אלו של חודש אלול - ׳אני לדודי ודודי לי׳.
כזה הוא הניגון שלפניכם. ניגון שחובר על ידי חסידי הרבי ה׳צמח צדק׳ ויש אומרים שחובר על ידו עצמו. ניגון עתיק ומרומם, הנושא עמו ניחוח של עולמות עליונים וצליליו נושאים בתוכם געגוע, תקווה ואמונה. זהו ניגון שמהדהד בעומק הלב, ופורט בעדינות על מיתרי הנשמה.
הוא מושר פעמים רבות ברגעי דבקות והתעוררות, ומשקף את כמיהת הנשמה להתעלות, להתחבר לקודש ולגעת בנשגב.
הביצוע המופלא הזה, של ׳אמן הנשמה׳ ביני לנדאו מצטרף לסדרת ניגוני הדבקות וניגוני השמחה בביצוע צמאה - ללא מילים: ניגון לרבי לוי יצחק בביצוע עקיבא, ניגון שאמיל בביצוע אברהם פריד, ניגון שלוש תנועות בביצוע דניאל זמיר, ניגון ארבע בבות בביצוע חיליק פראנק, ניגון שמחה בביצוע אביתר בנאי, ניגון לשבת ויום טוב בביצוע ביני לנדאו, ניגון מפולטובה בביצוע אהרן רזאל, ניגון שמחה בביצוע בני פרידמן, ניגון הצמח צדק בביצוע אברהם פריד, ניגון השתטחות בביצוע עקיבא, מארש שמחה בביצוע זושא.
קרדיטים:
שם השיר: ניגון לחסידי הצמח צדק
לחן: לא ידוע
שירה: ביני לנדאו
0 תגובות