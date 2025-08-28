ביני לנדאו שר ניגוני חב"ד: "ניגון לחסידי הצמח צדק"

( צילום: נועם שוגונובסקי )

הרגשתם פעם געגוע למשהו לא מוסבר? מן כמיהה מעורבת בשמחה והוקרת תודה ותפילה? מן רצון לפרוש כנפיים ולהמריא אל על, מעל גבולות הגוף והזמן?