כיכר השבת
vol 3

איציק דדיה משחרר את החלק האחרון מאלבום החופות שלו

הזמר האהוב איציק דדיה, משחרר את החלק השלישי והאחרון מתוך אלבום החופות הייחודי שלו. האזינו לשיר שכתב והלחין לו אלחנן אלחדד (סינגלים וקליפים)

הזמר איציק דדיה, שמתגורר כיום בניו ג'רזי ומופיע בכל רחבי ארצות הברית, משחרר את החלק השלישי והאחרון מאלבום החתונות החדשני שלו "Forever" (לנצח). לאחר ההצלחה הגדולה של החלקים הראשון והשני, מגיע כעת השלמת הפרויקט המיוחד שנולד מניסיונו העשיר בעולם החתונות הבינלאומי.

החלק השלישי כולל 4 שירים נוספים: בואי כלה, אח שלנו, לעולמים, ורוקד לי. "אני מאוד שמח על האלבום הזה", מספר דדיה בהתרגשות, "כי אין חתונה שלא מבקשים את 'בית של שלום', 'אם אשכחך', את 'שכינה ביניהם' בחופות, ואת 'העם שלי' ו'כל המשמח' בהרקדות..."

"זה כיף לדעת שאתה מתנגן בשמחות של אנשים", ממשיך דדיה. "שכל מה שהם רוצים זה להתרגש ולשמוח. אני שמח שעשיתי את הפרויקט הזה - זה היה צעד נכון עבורי."

עם השלמת האלבום, שכלל בסך הכל 12 שירים חדשים לגמרי שחולקו לשלושה חלקים, (Vol1, Vol2, Vol3). איציק מביע הכרת טוב: "תודה לקדוש ברוך הוא ותודה לאנשים ולקהל הכי טוב שיש שמפרגן ותומך בי לאורך כל הדרך. סופסוף אנו מסיימים את האלבום הזה - מזל טוב לכל המתחתנים!"

האלבום "Forever" נולד מתובנה של דדיה על הצורך ברענון עולם החתונות, הביא שירים חדשים לכל רגעי החתונה היפים - מהחופה ועד לרחבה. הפרויקט כלל גם דואטים מרגשים, ביניהם השיר הבולט 'שכינה ביניהם' עם הזמר החסידי ברי וובר.

עם סיומו המוצלח של אלבום החתונות, מתחיל איציק דדיה להתכונן לאלבום הבא שלו. הפרויקט החדש יכלול שירים חסידיים, יהודיים וישראליים, וימשיך את המסורת המוזיקלית העשירה של דדיה שמחברת בין קהלים שונים ברחבי העולם.

"כל השירים יפים, אבל תמיד יש אחד שיותר טוב", מסביר דדיה. "בשביל שכולם יקבלו את תשומת הלב שמגיעה להם, הוצאתנו את האלבום בשלושה חלקים כדי שאף שיר לא ייעלם מעומס אינפורמציה."

האזינו לשיר "לעולמים" שכתב והלחין אלחנן אלחדד והפיק מוזיקלית איתמר שקדי:

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר