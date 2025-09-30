כיכר השבת
רגע לפני יו"כ

'נתנאל והמכונות' באלבום חדש לפיוטי ליל יום הכיפורים

איש המוזיקה של 'כיכר השבת', נתנאל לייפר, בפרויקט מיוחד, אלבום בינה מלאכותית עם ארבעה מהלחנים הישיבתיים לפיוטי ליל יום הכיפורים (סינגלים וקליפים)

לקראת היום הקדוש, עברתי כדרכי מידי שנה על פיוטי התפילות ונזכרתי בלחנים היפים ששרנו בישיבות בהן למדתי, אור ישראל ומיר והחלטתי ליצור עבורכם גרסאות בינה מלאכותית לארבעה מהלחנים של תפילת ערבית של יום הכיפורים, בנוסח האשכנזי.

המתבקש היה לבצע את השירים בהברה האשכנזית האותנטית אך קוצר הזמן והמאמץ שזה דורש לא אפשרו זאת הפעם. עדיין הביצועים של הבינה המלאכותית מפתיעים במיוחד ומרגשים.

הגרסאות בוצעו באמצעות SUNO בגרסה החמישית והמוצלחת שלו. בחלקם גם נעשה שימוש בסטודיו החדש של האתר שמאפשר הוספת תפקידים בנפרד.

